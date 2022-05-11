Что произошло за день: среда, 11 мая

Просьба Херсонской области о вхождении в состав РФ, санкции против Gazprom Germania и объявление в розыск экс-игрока "Что? Где? Когда?"

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия ввела блокирующие санкции в отношении группы Gazprom Germania. В списке - 31 компания, большая часть которых относится к группе Gazprom Germania (контроль над которой перешел правительству ФРГ). Также правительство РФ ввело санкции в отношении польской компании EuRoPol GAZ S.A. - владельца польского участка газопровода "Ямал-Европа".

- Экс-министр Алексей Улюкаев должен выйти на свободу 12 мая. Прокуратура и ФСИН не стали подавать жалоб на решение об условно-досрочном освобождении бывшего министра экономического развития РФ, осужденного за получение взятки. В конце апреля суд в Твери удовлетворил соответствующее ходатайство адвоката Улюкаева.

- В Кремле ответили на просьбу о вхождении Херсонской области в состав РФ. Этот вопрос должны решать сами жители этого региона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее власти Херсонской области заявили о намерении просить президента РФ присоединить регион к России. Песков отметил, что "подобные судьбоносные решения" должны быть "абсолютно легитимными, так, как это было в случае с Крымом".

- "Нафтогаз" пригрозил "Газпрому" арбитражем в случае отказа оплаты транзита. Ранее "Газпром" отверг основания объявления Киевом форс-мажора по транзиту. В НАК заявили, что российский концерн обязан оплатить транзит даже в случае отказа от поставок. В итоге стороны сошлись в оценке транзитной заявки на среду.

- РФ потребовала от Польши извинений за инцидент с российским послом в Варшаве. 9 мая Сергея Андреева в ходе возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве облили красной краской. В МИД РФ потребовали от Польши официальных извинений. На Смоленскую площадь был вызван посол Польши в РФ Кшиштоф Краевский.

- Бывший знаток "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров объявлен в розыск. В отношении Аскерова расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма после его поста в соцсетях о маршале Георгии Жукове. По данным следствия, он опубликовал "заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца".

- Олег Тиньков назвал ошибкой санкции Великобритании против него. Он отметил, что попал в британский санкционный список из-за "бюрократической спешки". И выразил надежду, что власти в итоге разберутся и через пару лет исключат его оттуда. Другой российский бизнесмен - Алексей Мордашов - оспорит в Европейском суде попадание в санкционный список ЕС.