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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:03

Что произошло за день: вторник, 24 мая

Вступление в силу приговора Навальному, денонсация соглашения о пенсиях для граждан СНГ, задержание Игоря Додона

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Приговор Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду оставлен без изменений и вступил в силу. В марте Лефортовский суд Москвы назначил оппозиционеру наказание в виде девяти лет колонии строгого режима. Во вторник Мещанский суд Москвы также признал законным включение Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов.

- Минобороны РФ объявило о разминировании порта Мариуполя. По данным министерства, обезврежено свыше 12 тысяч взрывоопасных предметов.

- Госдума денонсировала соглашение о гарантиях пенсионных прав граждан СНГ. Россия ведет работу по заключению новых двухсторонних договоров и соглашений с партнерами по СНГ, которые предполагают "экспорт пенсий": каждая из стран, где работал пенсионер, будет платить пенсию за стаж, приобретенный на своей территории.

- Бывший президент Молдавии Игорь Додон задержан на 72 часа. Во вторник в его доме и других помещениях были проведены обыски в рамках уголовного дела.

- В России создадут новую систему высшего образования взамен Болонской. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что "к Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу", а будущее - за новой системой, "в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента".

- Басманный суд Москвы заочно арестовал журналистов Майкла Наки и Веронику Белоцерковскую по делам о фейках о ВС РФ. Кроме того, заочно арестован бывший участник телевикторины "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров - фигурант дела о реабилитации нацизма.

- Финская Fennovoima отозвала заявку на лицензию для строительства АЭС "Ханхикиви-1". В начале мая Fennovoima, 34% в которой принадлежит ГК "Росатом", разорвала контракт на строительство АЭС со структурой "Росатома" RAOS. Документ был подписан в 2013 году.

- Россия пока не будет отправлять произведения на зарубежные выставки. Представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что решение касается и дружественных стран, оно будет в силе, "пока ситуация в мире не станет спокойнее".

- "Сады Придонья" начали экономить на дизайне упаковки из-за проблем с поставками: она будет преимущественно белого цвета.

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