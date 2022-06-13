Что произошло за день: понедельник, 13 июня

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Наталья Поклонская уволена с поста замглавы Россотрудничества. Она была освобождена от должности, которую занимала с февраля 2022 года, указом президента РФ. Поклонская пояснила, что увольнение связано с переходом на другую работу.

- Три человека погибли в ходе обстрела рынка в Донецке. Воздушный удар пришелся на один из павильонов, внутри него все выгорело. Погибли трое мирных жителей, среди них ребенок. 18 человек получили ранения. Позже вечером город подвергся массированному артобстрелу.

- В Запорожской области с июля вводят налоги для бизнеса. Упрощенная система налогообложения заработает на подконтрольной РФ части области. В июне ставка налога будет нулевой, а с 1 июля введут 5% налог с выручки и 10% - для бизнеса, связанного с подакцизным товаром.

- На налаживание серийного выпуска российских самолетов может уйти до пяти лет. Выход на массовое производство отечественных самолетов для формирования российского авиапарка может занять от трех до пяти лет. С 2023 года планируется начать производство Sukhoi Superjet New, с 2024 года - МС-21.

- Макрон заявил о вступлении Франции в период военной экономики. Президент Франции призвал к пересмотру закона о военном планировании страны на 2019-2025 гг. с целью наращивания вооружения. По его словам, Франция "вошла в военную экономику", в которой обоснуется "на долгую перспективу".

- Суточный прирост заболевших COVID-19 в РФ достиг минимума. Прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России за минувшие сутки впервые с середины апреля 2020 года составил менее трех тысяч случаев.