"Арктикуголь" не откажется от норвежских перевозчиков для доставки груза на Шпицберген

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - "Артикуголь" и в дальнейшем будет использовать схему доставки грузов через норвежскую территорию с использованием норвежских автоперевозчиков, сообщил "Интерфаксу" генконсул России на Шпицбергене Сергей Гущин.

По его словам, найденное решение в настоящее время можно считать разовым, однако оно может стать новой схемой транспортировки грузов для Баренцбурга через норвежскую территорию. Дипломат добавил, что ситуацию с блокировкой грузов можно считать разрешенной.

В конце июня вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что Норвегия отказалась пропустить российские грузы на Шпицберген для сотрудников "Арктикугля" и генконсульства, сославшись на санкции. Он счел это нарушением со стороны Осло договора 1920 года о статусе архипелага. Сенатор Андрей Клишас заявил, что это нарушение ставит под вопрос суверенитет Норвегии над Шпицбергеном. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету рассмотреть вопрос о возможности денонсации договора между Россией и Норвегии о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море в Северном Ледовитом океане.

МИД России призвал Осло возобновить транспортировку грузов.

В Кремле выразили надежду, что проблему удастся разрешить дипломатическим путем, но не исключили и другие варианты.

МИД Норвегии 6 июля сообщил, что норвежский перевозчик организовал доставку двух контейнеров из Мурманска через Тромсё в Баренцбург для россиян. Грузы должны прийти по назначению 8 июля.