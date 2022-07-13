Что случилось этой ночью: среда, 13 июля

Дело против Ильи Яшина о фейках о ВС РФ, обстрелы под Брянском и Луганском, иск Twitter к Илону Маску

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Илье Яшину грозит до десяти лет лишения свободы. Адвокат оппозиционера пояснил, что Яшину вменяют п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) за высказывания 7 апреля о случившемся в Буче на своем ютуб-канале.

- "Известия" сообщили о договоренности ЕС и РФ о транзите грузов в Калининградскую область. По словам высокопоставленных российских источников издания, согласовать финальный документ не удается уже несколько недель из-за отказа Литвы идти на компромисс.

- Поселок Белая Березка в Брянской области обстреляли со стороны Украины, заявил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, на территорию поселка было выпущено порядка 18 минометных снарядов. Жертв и пострадавших нет.

- Президент Шри-Ланки с семьей покинул страну незадолго до официальной отставки. По словам источника CNN, Готабая Раджапакса и его жена вылетели в Мале (Мальдивы) на военно-транспортном самолете Ан-32 ВВС Шри-Ланки.

- Ночью в окрестностях Луганска прогремело несколько взрывов. В ЛНР заявили, что украинская армия нанесла массированный удар по военной части противовоздушной обороны, по Луганску было выпущено девять ракет из реактивных систем залпового огня HIMARS.

- Twitter подал в суд на Илона Маска за отказ от сделки по покупке соцсети. Руководство Twitter пояснило, что подает иск, чтобы "заставить Маска выполнить свои юридические обязательства и принудить к завершению операции по слиянию при выполнении нескольких условий".

- Роспотребнадзор счел, что вводить ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19 не нужно. В ведомстве пояснили, что заболевание, вызванное подвариантами BA.4/BA.5, протекает мягче, чем вызванное штаммами "альфа" или "дельта".

- Хоккеист Евгений Малкин подписал новый четырехлетний контракт с "Питтсбургом". Договор 35-летнего нападающего будет действовать до сезона 2025-26. Среднегодовая стоимость контракта составит 6,1 миллиона долларов.