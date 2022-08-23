Лавров назвал убийство журналистки Дугиной варварским преступлением

Сотрудники Росгвардии на месте убийства Дарьи Дугиной в Подмосковье Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал убийство российской журналистки Дарьи Дугиной варварским преступлением.

"Не могу судить о том, что это было, - акт устрашения или сведение счетов. Я считаю, что это варварское преступление, которому нет никакого прощения", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Он выразил надежду, что расследование преступления будет быстро завершено. "И по итогам этого расследования, конечно, организаторам, заказчикам, исполнителям не может быть никакой пощады", - добавил министр.

Автомобиль Дугиной, дочери общественного деятеля Александра Дугина, был взорван вечером 20 августа в районе подмосковного поселка Большие Вяземы. Девушка погибла на месте. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ведомстве отмечали, что убийство носит заказной характер.

В понедельник ФСБ объявила о раскрытии убийства Дугиной обвинив в преступлении спецслужбы Украины. "Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 г.р., которая прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной, 2010 г.р.", - сообщили в ФСБ.