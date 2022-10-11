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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Что произошло за день: вторник, 11 октября

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия снова нанесла массированный удар по объектам на Украине. По словам представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

- Лидеры G7 пообещали и дальше помогать Украине, в том числе вооружениями. По итогам виртуальной встречи они также заявили, что будут помогать стране и в подготовке к зимнему периоду.

- Глава JPMorgan допустил "еще более болезненный" обвал индекса S&P500. По его словам, финансовые рынки будут сохранять волатильность в обозримом будущем, а S&P500 может рухнуть еще на 20% на фоне продолжающегося ужесточения монетарной политики ФРС.

- Международный валютный фонд вновь улучшил свою оценку динамики российской экономики. Теперь МВФ ожидает ее падения в 2022 году на 3,4% вместо 6%, ожидавшихся в июле, и 8,5%, прогнозировавшихся им в апреле. Прогноз на 2023 год также более позитивный - снижение ВВП РФ, по мнению фонда, составит 2,3%, а не 3,5%.

- Nissan передаст активы в РФ в госсобственность за символическую цену. Компания имеет опцион на выкуп своей доли в российском юрлице в течение шести лет.

- Курс доллара на Московской бирже поднялся до 64 рублей впервые с 7 июля. Курс евро впервые с 11 августа превысил 63 рубля.

- Старейший американский банк BNY Mellon начинает принимать криптовалюты. Это первый из восьми системно значимых банков США, который будет хранить цифровые активы и позволит клиентам использовать единую платформу для управления как традиционными активами, так и криптовалютами.

- Сгоревшие на Крымском мосту цистерны убрали с путей.

- Лионель Месси признан лучшим футболистом всех времен по версии издания FourFourTwo.

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