Что произошло за день: вторник, 27 декабря

Указ Путина об ответе на price cap, приговор для Арашуковых и наказание для "Мегафон" за завышенные тарифы

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин подписал указ о мерах в ответ на введение "потолка цен" на российскую нефть. Запрет на поставки российской нефти по контрактам, предусматривающим ценовой потолок, вступает в силу с 1 февраля 2023 года. Дата запрета экспорта нефтепродуктов с соблюдением price cap будет определена позже кабмином.

- Бывший сенатор Рауф Арашуков и его отец получили пожизненные сроки по уголовному делу о создании преступного сообщества, убийствах и хищениях. Суд взыскал с фигурантов почти 4 млрд рублей по гражданским искам потерпевших о возмещении ущерба и морального вреда.

- Сделка по продаже банка "Открытие" ВТБ закрыта. ВТБ получил группу банка "Открытие" без ее требований к бывшим бенефициарам "ФК Открытие", Бинбанка и "РГС-Активы", их выкупил банк "Траст" за 375 млрд рублей.

- Тарифы на транзит нефти через Украину с 1 января вырастут на 18,3%. Согласно данным на сайте "Транснефти", новые тарифы по нефтепроводу "Дружба" в направлении Словакии и Венгрии по договору с АО "Укртранснафта" составят 13,6 евро за тонну по сравнению с 11,5 евро за тонну.

- ФАС признала "Мегафон" виновным в необоснованном повышении цен на услуги связи. Компании выдано предписание о необходимости снижения тарифов, в рамках которых произошли повышения, до экономически обоснованного уровня. Рзмер штрафа будет определяться в соответствии с частью 1 статьи 14.31 КоАП РФ (от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей).

- Росавиация еще не получала от Дамаска гарантий безопасного пролета над Сирией. При этом соответствующие обращения были направлены по дипломатическим каналам.

- РФС перенес рассмотрение вопроса о переходе в Азиатскую конфедерацию. Перенос связан с необходимостью проведения дополнительных консультаций. Голосование, которое должно было пройти во вторник, состоится до 31 декабря 2022 года.