Российский эксперт не увидел "экстраординарных угроз" от "кракена"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Для нового подварианта омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5, или "кракен", который был выявлен в России, не характерны тяжелое течение болезни и высокая патогенность; особо опасным он себя не показал, сообщил "Российской газете" главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

"У него более высокая скорость распространения, и он, по-видимому, в большей степени способен ускользать от нейтрализующей активности антител. Но особо опасным он себя не показал. Более тяжелое течение, более высокая патогенность - не про него", - сказал Чуланов.

По его словам, "судя по первым наблюдениям "кракен" ничем экстраординарным не грозит".

"Имеющаяся вакцина работает, уменьшая риск заражения и, главное, тяжелого течения заболевания. Поэтому мой совет: ревакцинироваться доступной вакциной и спокойно ждать появления новой для последующих ревакцинаций", - заявил эксперт.

По его данным, в Европе нового подварианта омикрон-штамма пока немного: примерно 2,5% от общего количества случаев. В США этот вариант во многих штатах уже доминирует.

"Потенциал распространения у этого варианта высокий. По прогнозам европейских специалистов, в Европе он может широко распространиться уже в феврале" - добавил он.

Роспотребнадзор 12 января сообщил, что в стране зарегистрирован первый случай заражения "кракеном". Им заразилась и уже выздоровела 32-летняя жительница Пензы. Она не была вакцинирована и заболела 27 декабря. До этого она не выезжала из города и к ней никто издалека не приезжал.

Новых ограничений из-за "кракена" власти вводить пока не собираются.