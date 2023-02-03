Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

В Петербурге главврач и акушер задержаны по делу о суррогатном материнстве

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге главврач и акушер-гинеколог одного медицинского центра задержаны по подозрению в торговле людьми (пп. "а,б" ч.2 ст.127.1 УК), сообщили в Следственном комитете.

В миреThe Guardian сообщила о тысяче детей суррогатных матерей, застрявших в РоссииЧитать подробнее

По версии следствия, в июне 2019 года подозреваемые, оказывающие платные услуги, "в нарушение действующего законодательства об использовании одиноким мужчиной вспомогательных репродуктивных технологий, заключили договор с гражданином иностранного государства". Он затем заключил договор с донорским агентством, которое подобрало в качестве суррогатных матерей двух женщин. Летом 2020 года суррогатные матери родили мальчика и девочку, генетическим отцом которых был этот иностранец. Одного из детей он увез за границу, второй умер, пока был в Петербурге с няней, отметили в СК.

Решается вопрос о предъявлении обвинения задержанным женщинам-медикам. Меру пресечения им еще не выбрали.

Осенью 2020 года в Петербурге и Ленинградской области умерли несколько младенцев, рожденных суррогатными матерями для граждан Китая. Родители быстро не могли забрать детей из-за того, что границы были закрыты в условиях пандемии.

К ситуации проявил интерес Следственный комитет. В октябре 2020 года сообщалось, что по факту смерти младенца от суррогатной матери в Петербурге проводится доследственная проверка, в Ленинградской области было возбуждено уголовное дело о торговле людьми организованной группой и покушении на торговлю, повлекшем по неосторожности смерть (п. "в" ч.3 ст. 127.1 УК РФ, ч.3 ст.30 - п.п. "а,в" ч.3 ст. 127.1 УК). Фигурантами изначально были семь человек, среди которых - медработники.

В 2022 году в России был принят закон, который запретил оказывать услуги суррогатного материнства иностранцам.

СКР Петербург Китай Ленинградская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Патрушев оценил дефицит кадров в российском авиапроме более чем в 14 тыс. человек

РФ хочет синхронизировать планы ж/д- и транспортного строительства с восточными странами

РФ хочет синхронизировать планы ж/д- и транспортного строительства с восточными странами

Акции "Газпрома" перешли к росту на новости о предложении Минфина по налогам для компании

Финская Aii Corp вышла из числа совладельцев IT-группы "Цифра"

Туристы активно бронируют горные курорты Сочи на 23 февраля, несмотря на дефицит снега

Туристы активно бронируют горные курорты Сочи на 23 февраля, несмотря на дефицит снега

IT-специалисты до 6 февраля должны подать заявления на отсрочку от весеннего призыва

IT-специалисты до 6 февраля должны подать заявления на отсрочку от весеннего призыва

ФАС помогла "Кругу добра" сэкономить 11 млрд рублей

В Кремле заявили, что СВО продолжается, потому что Донбасс пока не защищен до конца

Пандемия коронавируса

В РФ третий день подряд выявляют максимальное число заболевших COVID за сутки с октября

Минцифры РФ ожидает улучшения покрытия сетей при объединении "Ростелекома" и "Мегафона"

Минцифры РФ ожидает улучшения покрытия сетей при объединении "Ростелекома" и "Мегафона"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });