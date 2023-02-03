В Петербурге главврач и акушер задержаны по делу о суррогатном материнстве

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге главврач и акушер-гинеколог одного медицинского центра задержаны по подозрению в торговле людьми (пп. "а,б" ч.2 ст.127.1 УК), сообщили в Следственном комитете.

По версии следствия, в июне 2019 года подозреваемые, оказывающие платные услуги, "в нарушение действующего законодательства об использовании одиноким мужчиной вспомогательных репродуктивных технологий, заключили договор с гражданином иностранного государства". Он затем заключил договор с донорским агентством, которое подобрало в качестве суррогатных матерей двух женщин. Летом 2020 года суррогатные матери родили мальчика и девочку, генетическим отцом которых был этот иностранец. Одного из детей он увез за границу, второй умер, пока был в Петербурге с няней, отметили в СК.

Решается вопрос о предъявлении обвинения задержанным женщинам-медикам. Меру пресечения им еще не выбрали.

Осенью 2020 года в Петербурге и Ленинградской области умерли несколько младенцев, рожденных суррогатными матерями для граждан Китая. Родители быстро не могли забрать детей из-за того, что границы были закрыты в условиях пандемии.

К ситуации проявил интерес Следственный комитет. В октябре 2020 года сообщалось, что по факту смерти младенца от суррогатной матери в Петербурге проводится доследственная проверка, в Ленинградской области было возбуждено уголовное дело о торговле людьми организованной группой и покушении на торговлю, повлекшем по неосторожности смерть (п. "в" ч.3 ст. 127.1 УК РФ, ч.3 ст.30 - п.п. "а,в" ч.3 ст. 127.1 УК). Фигурантами изначально были семь человек, среди которых - медработники.

В 2022 году в России был принят закон, который запретил оказывать услуги суррогатного материнства иностранцам.