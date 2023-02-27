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Apple оплатила назначенный ФАС штраф в 906 млн рублей

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Американская корпорация Apple оплатила штраф в размере 906 млн рублей делу об ограничении конкуренции на рынке приложений в AppStore, возбужденному Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России в 2019 году по жалобе "Лаборатории Касперского", сообщил журналистам источник, знакомый с ходом дела.

Он отметил, что в случае несвоевременной уплаты штрафа компании грозило удвоение его размера.

Антимонопольное разбирательство в отношении Apple началось в августе 2019 года по жалобе о необоснованном отклонении версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны американской компании.

В 2020 году ФАС признала Apple ограничивающей конкуренцию на рынке распространения приложений. Ведомство обязало корпорацию удалить из своей документации положения, которые дают компании право отклонять приложения сторонних разработчиков на размещение в магазине приложений AppStore.

В апреле 2021 года ФАС оштрафовала Apple за это нарушение на 906 299 392,16 рубля (более $12 млн) .

Apple пыталась через суд оспорить решение ФАС, а также постановление о наложении штрафа в $12 млн, но суд поддержал позицию ведомства.

7 февраля 2023 года ФАС сообщила, что Apple в полном объеме исполнила предписание ведомства, выданное по итогам расследования.

Apple ФАС Лаборатория Касперского США
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