Что произошло за день: пятница, 10 марта

Судьба биометрических паспортов, выселение УПЦ из Киево-Печерской лавры и доступ россиян к международным соревнованиям по фехтованию

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Парламент Грузии официально отозвал законопроект об иноагентах. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" заявил, что рассмотрение законопроекта принесло определенную пользу. Между тем в Кремле отметили, что ситуация в Грузии не имеет никакого отношения к России, но вызывает беспокойство, поскольку существуют риски провокаций в отношении Абхазии и Южной Осетии. Дмитрий Песков также призвал не преувеличивать число россиян, возвращающихся из Грузии. По данным таможни, количество въехавших в РФ из Грузии легковых автомобилей за сутки увеличилось почти вдвое.

- "Гознак" пока не возобновляет производство биометрических загранпаспортов в обычном режиме. Однако "Гознак" уже занимается изготовлением таких документов с электронным носителем по полученным ранее заявкам.

- Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-феврале снизился в 2,9 раза. По данным ЦБ РФ, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами РФ в январе-феврале 2023 года сократилось в 2,8 раза.

- Деревянные девятиэтажки могут начать строить в России, сообщил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин. По его словам, прорабатывается необходимая нормативная база.

- Украинскую православную церковь обязали покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта. Соответствующее письмо направила дирекция национального заповедника "Киево-Печерская лавра", которая ссылается на указ президента Украины "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций". В РПЦ назвали это беззаконием.

- Несколько учеников московской школы попали в больницу, выпив воду из кулера. СКР начал проверку. Директор школы сообщил, что учащиеся этой же школы накануне брызнули антисептиком в кулер с водой.

- Международная федерация фехтования допустит россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой.