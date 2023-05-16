ЦБ на следующей неделе проведет новый раунд обсуждения имущественного ценза для квалов

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Банк России окончательно не определился с новым порогом имущественного ценза для признания инвесторов квалифицированными и планирует еще одно обсуждение этого вопроса на следующей неделе, сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

"Не готов сейчас назвать цифру (нового имущественного ценза - ИФ). На следующей неделе обсудим, но определённый потенциал движения вниз (от первоначального предложения поднять ценз с 6 млн сразу до 30 млн рублей - ИФ) есть. Не очень большой, просто чтобы не было здесь серьезных иллюзий", - сказал он на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2023".

ЦБ готов провести эту реформу в два этапа, отметил он. В то же время более значимым критерием для определения квалификации инвесторов регулятор считает не имеющуюся у них сумму средств, а наличие профильного образования и компетенций, напомнил Мамута.

"Просьба смотреть на эту реформу как на единое целое, не кусочек (касающийся только имущественного ценза - ИФ), а единое целое в определенной совокупности всех предлагаемых решений", - сказал он.

Ребалансировка доступа

Повышая имущественный ценз, регулятор при этом намерен упростить доступ неквалифицированных инвесторов к определенным видам инструментов. В частности, по словам Мамуты, планируется снизить требования по рейтингу доступных неквалам "plain vanilla" облигаций с текущих "ААА".

"Понижение, например, до А+ дает нам, я сейчас точно не помню, трех- или четырехкратный рост объема бумаг, которые будут доступны в этом смысле неквалам без тестирования", - объяснил он.

Исторические вероятности дефолта внутри этих градаций практически неотличимы, то есть риски останутся по сути теми же, а масштаб продаж может вырасти, добавил он.

Кроме того, изменения коснутся ограничений по сумме инвестиций в ЗПИФы недвижимости, а также облигации со структурным доходом. "Здесь мы тоже видим определённый потенциал для расширения возможностей для эмитентов, и для неквалов по их приобретению, но, естественно, при ряде условий", - отметил Мамута.

"Перебалансировка возможностей для неквала связана по сути с перебалансировкой рынка. Раньше неквалы очень активно инвестировали в иностранные бумаги, сейчас эта возможность по объективным причинам для них ограничена. Соответственно, чем больше будет возможностей для инвестирования внутри России, тем больше будет интереса к продолжению инвестирования", - резюмировал он.

"Со своей стороны подтверждаю, что у нас идут со Службой по защите прав потребителей консультации по поводу того круга финансовых инструментов, который может быть позволен - и мы считаем, что он должен быть шире, чем нынешний, и в этом смысле сближаемся в наших позициях со службой - для неквалифицированных инвесторов", - прокомментировал выступление Мамуты глава НАУФОР Алексей Тимофеев.

Летом 2022 года регулятор сообщил о планах повысить ценз в 5 раз - с 6 млн до 30 млн рублей. Они вызывали оживленную дискуссию и критику участников рынка, которые просили ЦБ поделиться расчетами, ставшими основой для новой планки. В январе 2023 года директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова отмечала, что окончательных решений пока нет, и может быть выбран более мягкий вариант повышения ценза.

Изначально предложенный вариант в 30 млн рублей вполне адекватен с точки зрения мирового опыта, говорил Мамута в феврале, допуская при этом, что итогом обсуждений с рынком может стать другая планка. Математически, по накопленной инфляции этот показатель складывается в районе 24 млн рублей, отмечал он.