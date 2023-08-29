Реставрационный совет по сохранению "Троицы" Рублева намечен на сентябрь

В центре Грабаря предположили, что совет пройдет в закрытом формате

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Заседание расширенного реставрационного совета, на котором будет принято решение о комплексе мер по сохранению иконы "Троица" Андрея Рублева, может состояться в середине сентября, отчет о состоянии иконы готов.

Об этом "Интерфаксу" сообщила заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности центра Грабаря Елена Проханова.

"Мы сейчас согласовываем дату расширенного реставрационного совета. Я думаю, что он пройдет все-таки в закрытом формате, потому что это закрытое обсуждение (...) Я думаю, что (совет пройдет) где-то в середине сентября", - сказала она.

По ее словам, отчет о состоянии иконы готов. Дата совета будет согласована с представителями Третьяковской галереей и с представителями Троице-Сергиевой Лавры.

Проханова уточнила, что участники совета обсудят состояние иконы, рассмотрят отчет по результатам ее обследования и обсудят "комплекс мер, необходимых для сохранения памятника". На совет будут приглашены специалисты Русского музея, Эрмитажа, Музея имени Андрея Рублева и другие.

14 августа Проханова сказала, что обследование иконы завершилось. "Троицу" доставили в центр имени Грабаря 19 июля из храма Христа Спасителя.

12 июля в РПЦ сообщили, что патриарх Кирилл и министр культуры Ольга Любимова подписали договор между Третьяковской галереей и Троице-Сергиевой лаврой о передаче в безвозмездное пользование иконы "Троица" монастырю. Договор подразумевает передачу иконы на 49 лет с последующей пролонгацией. При этом "Троица" продолжает оставаться объектом федеральной собственности. В Минкультуры подчеркивали, что икона останется в музейном фонде.

О решении передать икону церкви стало известно 15 мая.

Инициатива передачи иконы вызвала широкий резонанс. Представители музейного сообщества и искусствоведы, а также реставраторы высказывали опасения относительно сохранности шедевра кисти Андрея Рублева. Опасения о передаче высказал и реставрационный совет Третьяковской галереи, который на заседании пришел к выводу, что икона "не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений".

26 мая в Минкультуры подтвердили, что "Троица" будет выставлена в Храме Христа Спасителя 4 июня в течение некоторого времени, а затем ее перевезут на реставрацию и консервацию, которую проведут ведущие специалисты. Икону решили передать из ХХС не в Третьяковскую галерею, а в центр Грабаря.