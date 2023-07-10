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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:24

Что произошло за день: понедельник, 10 июля

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений. Закон предоставляет гражданам, заключившим договор долгосрочных сбережений с НПФ в 2024-2026 годах и уплатившим взносы в сумме не менее 2 тысяч рублей в год дополнительную финансовую поддержку в течение трех лет.

- Минобороны РФ заявило о ликвидации в ходе СВО почти 5 тысяч иностранных наемников, которые воевали на стороне украинской армии. По данным ведомства, в рядах ВСУ продолжают действовать 2029 наемников, "еще 4801 иностранный боевик сбежал с территории Украины, разобравшись с отношением к ним со стороны киевского режима".

- В Кремле подтвердили, что спустя пять дней после мятежа Владимир Путин встречался с Евгением Пригожиным и командирами группы "Вагнер". Президент дал свою оценку случившегося и предложил представителям ЧВК варианты трудоустройства.

- В Польше задержали украинца по подозрению в сборе разведданных для России. Речь идет о мужчине, который с 2019 года жил на юге страны и, как полагают следователи, вел наблюдение, фотографировал польские военные объекты и ключевые объекты инфраструктуры.

- Число осужденных в местах лишения свободы в России достигло исторического минимума. На 1 февраля 2023 года в колониях находилось около 400 тысяч человек.

- Финляндия ввела новые ограничения на поездки для граждан РФ.

- Шавкат Мирзиеев переизбран президентом Узбекистана. По данным ЦИК, на досрочных выборах он набрал 87,5% голосов.

- Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона. В четвертом круге соревнования россиянин обыграл 37-ю ракетку планеты Иржи Лехечку.

- Прошедшая неделя стала рекордно жаркой за всю историю наблюдений. По предварительным данным, средняя глобальная температура 7 июля составила 17,24 градуса по Цельсию, что на 0,3 градуса выше предыдущего рекорда, установленного 16 августа 2016 года.

Вагнер Владимир Путин Даниил Медведев Минобороны РФ Шавкат Мирзиеев
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