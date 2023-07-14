Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:23

Что произошло за день: пятница, 14 июля

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Госдума приняла закон о запрете смены пола в России. Законом запрещается осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола. Изменение пола станет основанием для расторжения брака, а сменившие пол не смогут быть усыновителями.

- В Москве появилась возможность подать судебный иск через МФЦ. Там же москвичи смогут составить сам иск, определить подсудность и рассчитать размер госпошлины.

Фотохроника 14 июля

- Индия запустила ракету с лунной станцией Chandrayaan-3. Станция состоит из трех компонентов - посадочного модуля, модуля с двигательной установкой и лунохода, задача которых - демонстрация и испытание технологий для межпланетных миссий.

- Бойцы группы "Вагнер" проводят обучение территориальных войск в Белоруссии. Об этом рассказали в минобороны республики.

- Новак Джокович стал первым финалистом Уимблдона-2023. В полуфинале турнира Большого шлема он обыграл итальянца Янника Синнера.

- Россия решила закрыть консульское агентство Польши в Смоленске. Такой шаг предпринят в ответ на недружественные антироссийский действия Варшавы, в частности - изъятие здания, в котором размещается средняя школа при посольстве.

- Владимир Путин создал Фонд по сохранению и развитию Сергиева Посада. Председателем совета фонда стал Сергей Чемезов.

- На пост мэра Москвы осталось пять кандидатов, остальные семь претендентов утратили этот статус.

Лучшие фото недели

10
Серфинг в ЮАРЗакат в СербииСан-Фермин в испанской ПамплонеПраздник песни и танца в РигеПарусный спорт в МарселеЧемпионат мира по водным видам спорта в ЯпонииПерегон диких лошадей на ферму в Сабуседо, ИспанияПрыжки в длину среди женщин на чемпионате США по легкой атлетикеСушка красного перца в китайском ХунанеБинтуронг в зоопарке Мадрида
Серфинг в ЮАР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Фигуранту дела об убийстве Станислава Ржицкого предъявлено обвинение

Реальный эффективный курс рубля в январе-июне снизился на 20,3%

Индекс МосБиржи в пятницу превысил 2900 пунктов на внешнем оптимизме

В РФ расширили перечень наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю

Путин создал Фонд по сохранению и развитию Сергиева Посада

Путин создал Фонд по сохранению и развитию Сергиева Посада

Мособлизбирком отказал в регистрации одному из пяти кандидатов в губернаторы

Мособлизбирком отказал в регистрации одному из пяти кандидатов в губернаторы

После аварии с гексафторидом урана медпомощь потребовалась 24 работникам

После аварии с гексафторидом урана медпомощь потребовалась 24 работникам

Увеличено число досмотровых постов на Крымском мосту для ликвидации пробок

Военные РФ предупредили о минной опасности в северо-западной части Черного моря

Минобороны Белоруссии сообщает об участии вагнеровцев в тренировке военных

Минобороны Белоруссии сообщает об участии вагнеровцев в тренировке военных
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });