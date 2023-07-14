Что произошло за день: пятница, 14 июля

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Госдума приняла закон о запрете смены пола в России. Законом запрещается осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола. Изменение пола станет основанием для расторжения брака, а сменившие пол не смогут быть усыновителями.

- В Москве появилась возможность подать судебный иск через МФЦ. Там же москвичи смогут составить сам иск, определить подсудность и рассчитать размер госпошлины.

- Индия запустила ракету с лунной станцией Chandrayaan-3. Станция состоит из трех компонентов - посадочного модуля, модуля с двигательной установкой и лунохода, задача которых - демонстрация и испытание технологий для межпланетных миссий.

- Бойцы группы "Вагнер" проводят обучение территориальных войск в Белоруссии. Об этом рассказали в минобороны республики.

- Новак Джокович стал первым финалистом Уимблдона-2023. В полуфинале турнира Большого шлема он обыграл итальянца Янника Синнера.

- Россия решила закрыть консульское агентство Польши в Смоленске. Такой шаг предпринят в ответ на недружественные антироссийский действия Варшавы, в частности - изъятие здания, в котором размещается средняя школа при посольстве.

- Владимир Путин создал Фонд по сохранению и развитию Сергиева Посада. Председателем совета фонда стал Сергей Чемезов.

- На пост мэра Москвы осталось пять кандидатов, остальные семь претендентов утратили этот статус.