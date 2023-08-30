Что произошло за день: среда, 30 августа

Новые атаки беспилотников в разных регионах РФ, пожар в Геленджике и военный переворот в Габоне

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российские военные уничтожили два катера ВСУ с экипажами в районе острова Змеиный в Черном море.

- Псковский аэропорт возобновит работу в штатном режиме с четверга. Обследование гражданской инфраструктуры после атаки беспилотников завершено. В Росавиации сообщали, что аэропорт отменил все восемь запланированных на среду пассажирских рейсов.

- Брянский губернатор сообщил о попытке БПЛА атаковать телебашню. Также в среду очередной украинский дрон был сбит силами ПВО над регионом. Кроме того, сообщалось, что над Орловской областью ночью ПВО сбила два беспилотника, еще один обезврежен днем. Также в ночь на 30 августа над Рязанской областью сбили несколько беспилотников. Системы РЭБ подавили беспилотник в Воронежской области. В Кремле заявили, что президенту доложено об атаке дронов в разных регионах страны. Сообщается, что военные выясняют маршруты беспилотников и разрабатывают меры по недопущению таких ситуаций в дальнейшем.

- Лесной пожар в Геленджике возник из-за нарушения правил пожарной безопасности. По данным на вечер среды, возгорание было локализовано. Днем площадь лесного пожара, который тушат с вечера вторника, увеличилась до 118 га. Власти заверяют, что пожар не дошел до "Сафари-парка", животные вне опасности.

- Военные в Габоне аннулировали результаты президентских выборов. Африканский союз осудил переворот. Также его осудила и Франция, а котировки акций французских компаний, работающих в Габоне, падают на торгах в Париже. Между тем в самом Габоне жители столицы толпами вышли на улицы города приветствовать смену режима.

- Экс-чиновник Минкультуры Мазо осужден на 8,5 года по делу о хищении денег, выделенных Эрмитажу. Фигурант вину не признал.

- Детёныш большой панды впервые родился в России. Потомство появилось у проживающих в Московском зоопарке самца Жуи и самки Диндин.