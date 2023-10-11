Депутаты не нашли в бюджете 2024-2026 средств на мониторинг вечной мерзлоты

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по природным ресурсам при анализе внесенного в парламент проекта бюджета на 2024-2026 годы не нашел в нем статей расходов на содержание сети мониторинга состояния многолетней мерзлоты. Закон о мониторинге парламент принял летом.

Заключение комитета на проект бюджета опубликовано в электронной базе данных парламента.

Комитет напоминает, что в июле Госдума приняла закон о создании системы мониторинга вечной мерзлоты в России, предметная разработка документа началась в 2020 году после разлива дизельного топлива в Норильске.

На первом этапе реализации проекта (2023 год) предлагалось разработать методы мониторинга, проверить их в Арктической зоне. Второй этап реализации проекта (2024-2025 годы) предполагал организацию мониторинга на всей территории вечной мерзлоты в России.

"Согласно обосновывающим материалам к данному законопроекту указывалась, что для содержания созданной сети мониторинга состояния многолетней мерзлоты и реализации соответствующих полномочий Росгидромета потребуется 212 472 890 рублей в год, с последующей индексацией фонда оплаты труда федеральных государственных бюджетных учреждений", - говорится в заключении комитета на бюджет. Расходы были запанированы в составе государственной программы "Охрана окружающей среды".

"Вместе с тем, бюджетные ассигнования, зарезервированные при формировании законопроекта по разделу "Охрана окружающей среды", не содержат статей расходов на содержание созданной сети мониторинга состояния многолетней мерзлоты", - отмечает комитет.

Также комитет отмечает уменьшение бюджетных ассигнований на взносы в уставный капитал АО "Росгеология" для сокращения износа основных средств, используемых для геологоразведочных работ, а также уменьшение бюджетных ассигнований на выполнение работ по сводному и обзорному геологическому картографированию Антарктиды в 2024 г. на 207,6 млн рублей, в 2025 году на 9,2 млн рублей по сравнению с объемами, утвержденными ранее.

"Отдельного внимания требует рассмотрение вопроса по выделению финансирования на реализацию проекта создания нового зимовочного комплекса станции Восток", - говорится в заключении.

Комитет поддержал принятие проекта бюджета в первом чтении, но считает необходимым обратить внимание на указанные замечания.

Рассмотрение проекта федерального бюджета на 2024-2026 годы намечено в парламенте на 26 октября.