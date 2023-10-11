Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Депутаты не нашли в бюджете 2024-2026 средств на мониторинг вечной мерзлоты

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по природным ресурсам при анализе внесенного в парламент проекта бюджета на 2024-2026 годы не нашел в нем статей расходов на содержание сети мониторинга состояния многолетней мерзлоты. Закон о мониторинге парламент принял летом.

ЭкономикаВечная мерзлота России - изучай сначала. ОбзорВечная мерзлота России - изучай сначала. ОбзорЧитать подробнее

Заключение комитета на проект бюджета опубликовано в электронной базе данных парламента.

Комитет напоминает, что в июле Госдума приняла закон о создании системы мониторинга вечной мерзлоты в России, предметная разработка документа началась в 2020 году после разлива дизельного топлива в Норильске.

На первом этапе реализации проекта (2023 год) предлагалось разработать методы мониторинга, проверить их в Арктической зоне. Второй этап реализации проекта (2024-2025 годы) предполагал организацию мониторинга на всей территории вечной мерзлоты в России.

"Согласно обосновывающим материалам к данному законопроекту указывалась, что для содержания созданной сети мониторинга состояния многолетней мерзлоты и реализации соответствующих полномочий Росгидромета потребуется 212 472 890 рублей в год, с последующей индексацией фонда оплаты труда федеральных государственных бюджетных учреждений", - говорится в заключении комитета на бюджет. Расходы были запанированы в составе государственной программы "Охрана окружающей среды".

"Вместе с тем, бюджетные ассигнования, зарезервированные при формировании законопроекта по разделу "Охрана окружающей среды", не содержат статей расходов на содержание созданной сети мониторинга состояния многолетней мерзлоты", - отмечает комитет.

Также комитет отмечает уменьшение бюджетных ассигнований на взносы в уставный капитал АО "Росгеология" для сокращения износа основных средств, используемых для геологоразведочных работ, а также уменьшение бюджетных ассигнований на выполнение работ по сводному и обзорному геологическому картографированию Антарктиды в 2024 г. на 207,6 млн рублей, в 2025 году на 9,2 млн рублей по сравнению с объемами, утвержденными ранее.

"Отдельного внимания требует рассмотрение вопроса по выделению финансирования на реализацию проекта создания нового зимовочного комплекса станции Восток", - говорится в заключении.

Комитет поддержал принятие проекта бюджета в первом чтении, но считает необходимым обратить внимание на указанные замечания.

Рассмотрение проекта федерального бюджета на 2024-2026 годы намечено в парламенте на 26 октября.

Госдума Норильск Росгеология Росгидромет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд взыскал с Олега Тинькова 20 млн рублей в пользу Дерипаски

Суд взыскал с Олега Тинькова 20 млн рублей в пользу Дерипаски

Правозащитник Орлов оштрафован на 150 тысяч рублей за повторную дискредитацию армии

В Москве арестовали иностранца по делу о шпионаже

Путин на следующей неделе посетит Китай

Путин на следующей неделе посетит Китай
Обострение палестино-израильского конфликта

Путин заявил, что США пренебрегли механизмами урегулирования на Ближнем Востоке

Обострение палестино-израильского конфликта

Премьер Ирака призвал Путина содействовать прекращению огня между ХАМАС и Израилем

Премьер Ирака призвал Путина содействовать прекращению огня между ХАМАС и Израилем

Xerox продала российскую структуру местному руководству

Xerox продала российскую структуру местному руководству

Путин призвал кабмин предупреждать кризисы на внутреннем рынке топлива

Путин призвал кабмин предупреждать кризисы на внутреннем рынке топлива

Володин заявил, что вернувшиеся релоканты могут подпасть под статью о госизмене

Володин заявил, что вернувшиеся релоканты могут подпасть под статью о госизмене

Песков заявил о непропорциональном использовании силы на Ближнем Востоке

Песков заявил о непропорциональном использовании силы на Ближнем Востоке
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });