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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Что произошло за день: воскресенье, 22 октября

Удар по аэропортам в Сирии, поставки газа в Венгрию и новые аресты после нападений в Петербурге

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ВВС Израиля нанесли очередные удары по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо, сообщают сирийские СМИ. В обоих случаях полосы настолько повреждены, что аэропорты пока не могут отравлять и принимать рейсы. Между тем израильский министр промышленности заявил о готовности ударить и по Ирану в случае войны с "Хезболлой". При этом Биньямин Нетаньяху не знает, будет ли "Хезболла" воевать против Израиля. В воскресенье же армия обороны Израиля по ошибке обстреляла пост египетских военных.

- "Газпром" договорился с Венгрией о поставке дополнительных объемов газа зимой. По этому году дополнительный объем уже составил 1,3 миллиарда кубических метров газа, сообщил Алексей Миллер.

- Российские военные предотвратили попытки подразделений ВСУ форсировать Днепр. Также было отражено восемь атак ВСУ на нескольких направлениях.

- Суд Петербурга арестовал очередных фигурантов дела о нападениях на прохожих. Двоим обвиняемым, один из которых несовершеннолетний, вменяется ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство).

- Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева приостановила карьеру. На какой срок она решила взять паузу, фигуристка не сообщает.

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