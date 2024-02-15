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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Что произошло за день: четверг, 15 февраля

Атака на Белгород, новый логотип Тинькофф и заочный арест Панина

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Шесть человек погибли при обстреле Белгорода. Еще 17 человек пострадали. Среди погибших и пострадавших есть дети. Минобороны России сообщило, что силы ПВО сбили 14 украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

- Президенты Франции и Украины намерены подписать договор в сфере безопасности. Договор станет продолжением обязательств, которые взяли на себя страны G7 на полях саммита НАТО в июле 2023 года.

- Ликвидирован начавшийся рано утром пожар во дворе здания "Известия Hall" в Москве. Горели три неэксплуатируемых строения, внутри находились строительные и другие горючие материалы.

- Суд в Москве заочно арестовал актера Алексея Панина. Он является фигурантом дела о призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма.

- Венгрия отказалась согласовывать 13-й пакет санкций ЕС против РФ. Как сообщает The Financial Times со ссылкой на источники, причиной стало включение в новый пакет компаний КНР. Постпред Венгрии при ЕС "попросил еще немного времени, чтобы проанализировать содержание предложений".

- Тинькофф банк обновил логотип. Вместо герба на логотипе кредитной организации теперь изображена буква "Т" на желтом фоне.

- Германия обошла Японию по объему ВВП и стала третьей экономикой мира в 2023 году. Японский ВВП в номинальном выражении составил $4,2 трлн в прошлом году, германский - $4,4-4,5 трлн. Между тем экономика Японии в IV квартале впервые за пять лет вошла в рецессию.

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