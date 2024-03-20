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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:22

Что произошло за день: среда, 20 марта

Планы по формированию в России двух общевойсковых армий, погибшие при обстреле Белгородской области

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- До конца года в России будут сформированы две общевойсковые армии, 14 новых дивизий и 16 бригад.

- Минобороны РФ заявило о зачистке белгородского села Козинка от остатков формирований ВСУ.

- В результате обстрела Белгорода и окрестностей погиб один человек, еще двое пострадали. В Грайвороне погибли два человека и еще двое получили ранения.

- "Интеррос" поддержал предложение по интеграции "Тинькофф" и Росбанка в единую банковскую группу. Оба банка сохранят свои лицензии, бренды и команды, заявил владелец "Интерроса" Владимир Потанин.

- Вторую скважину решено бурить на месте завала на руднике "Пионер" в Приамурье. Ранее началось бурение скважины к месту, где могут находиться горняки. Как сообщалось, на золоторудном месторождении 18 марта произошло обрушение горной массы, в шахте находятся 13 человек.

- ЕК утвердила предложение об использовании непредвиденных доходов с замороженных активов РФ в интересах Украины.

- Совет Федерации одобрил закон, который вводит налоговые вычеты по НДФЛ при формировании долгосрочных сбережений.

- Президент Вьетнама ушел в отставку. Во Ван Тхыонг был избран около года назад, он находился у власти на протяжении наименьшего времени в новейшей истории страны.

- Европейский суд постановил аннулировать санкции в отношении бывшего гонщика "Формулы-1" россиянина Никиты Мазепина.

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