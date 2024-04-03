Генпрокуратура подала в ВС кассацию по делу о передаче РФ заводов группы ЧЭМК

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ подала в Верховный суд РФ кассационную жалобу в рамках дела о передаче РФ трех заводов промышленной группы на базе Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), сообщается в картотеке арбитражных дел. "Обжалуемые акты: отменить решение в части и оставить иск без рассмотрения в части от 28 марта", - говорится в карточке дела.

Подробности жалобы не приводятся. Дело рассматривается в закрытом режиме.

Данных о принятии кассации судом либо отказе нет.

Как сообщалось, Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к основателю промышленной группы ЧЭМК Юрию Антипову, его супруге Людмиле и "Компании Эталон" (через нее Антиповы владели активами промгруппы) об истребовании в пользу РФ акций трех предприятий группы: АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". Спор, по данным ЧЭМК и Генпрокуратуры, касался акционирования предприятий и их передачи в частную собственность.

В рамках рассмотрения иска суд принял обеспечительные меры, в том числе арестовал движимое и недвижимое имущество, а также акции трех упомянутых заводов.

В ходе разбирательства ответчики подали ряд заявлений и жалоб в Арбитражный суд Свердловской области, в том числе об отмене обеспечительных мер, а также в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд – об отмене решений суда первой инстанции, отказавшего в удовлетворении ходатайств о передаче дела на рассмотрение других судов. Все рассмотренные судами жалобы были отклонены.

По данным ЕГРЮЛ, акции заводов перешли в собственность РФ 13 и 14 марта.

Сообщалось также, что 14 марта Генпрокуратура РФ подала иск о солидарном взыскании в пользу РФ неосновательного обогащения с бывших владельцев группы ЧЭМК –Юрия Антипова, его супруги Людмилы Антиповой, Михаила Антипова, АО "Компания Эталон". Первоначально сумма к взысканию была заявлена в размере 25,83 млрд рублей, однако 28 марта Генпрокуратура уточнила требования, потребовав взыскать неосновательное обогащение в размере 105 млрд рублей, в счет него изъять в пользу РФ активы ГК "Ариант". Речь идет о принадлежащих ООО "Группа компаний Ариант" 100% долей ООО "Кубань-Вино", ООО "Агрофирма "Южная", ООО "Агрофирма "Ариант", ООО "ЦПИ - Ариант". Также ведомство потребовало изъять 100% долей ООО "Катав-Ивановский литейный завод". В число ответчиков были включены ООО "Группа компаний Ариант", а также аффилированные с группой лица Людмила и Александр Аристовы, Елена и Александр Кретовы.

По иску были приняты обеспечительные меры. По данным Генпрокуратуры, неосновательное обогащение подсчитано исходя из суммы дивидендов, полученных экс-владельцами от заводов промгруппы ЧЭМК в 2015-2022 годах, которые в том числе направлялись на покупку других активов, в том числе предприятий, которые ведомство требует изъять в счет неосновательного обогащения.

Группа ЧЭМК, помимо ферросплавных заводов в Челябинске, Серове и Новокузнецке, включает ООО "Катав-Ивановский литейный завод" (Челябинская область, производство машин и оборудования для металлургии), ООО "Метагломерат" (Челябинская область, добыча и обогащение железной руды).

Кроме того, в состав ЧЭМК входят погрузочно-перегрузочный комплекс во Владивостоке, имеющий статус морского порта, подразделение по освоению месторождения хромитовых руд "Центральное" в Ямало-Ненецком автономном округе, подразделение "Марганец Коми" (Коми), занимающееся разработкой месторождения марганцевой руды.

ЧЭМК, по данным ЕГРЮЛ, владеет 14,01% ООО "Копейский кирпичный завод", входящего в состав крупного на Урале и в Сибири производителя кирпича – группу компаний Furbau.