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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:54

Досрочные выборы губернатора Кузбасса назначены на 8 сентября

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Депутаты Законодательного собрания Кемеровской области на очередной сессии назначили досрочные выборы главы региона на 8 сентября Единый день голосования. Трансляцию сессии вели на сайте парламента.

После инаугурации президента Владимира Путина Сергей Цивилев, возглавлявший Кузбасс в сентября 2018 года, был назначен министром энергетики России. В мае врио главы региона стал Илья Середюк, ранее занимавший пост председателя правительства Кемеровской области.

Илья Середюк Кузбасс Сергей Цивилев Кемеровская область Владимир Путин
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