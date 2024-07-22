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Что произошло за день: понедельник, 22 июля

Песков о заявлении Зеленского о переговорах, закон о маткапитале и последний приговор Навальному

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Венгрия и Словакия инициируют консультации с ЕС из-за ситуации с нефтью "ЛУКОЙЛа". Решение Украины о внесении российской компании в санкционный список неприемлемо, заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии.

- Путин подписал закон, позволяющий использовать маткапитал при строительстве частных домов с эскроу.

- В Якутии найдены погибшими пассажиры и пилот пропавшего вертолета. Вертолет Robinson обнаружен полностью разрушенным. Найдены тела пилота и трех пассажиров.

- В Кремле намерены дождаться конкретных шагов Киева к диалогу о мире. Комментируя слова Владимира Зеленского, который допустил возможность переговоров, Дмитрий Песков сказал, что "разговор о диалоге лучше, чем разговор о намерении воевать до последнего украинца".

- Верховный суд РФ признал законным последний приговор Навальному. Согласно приговору от августа 2023 года он получил 19 лет колонии особого режима по делу об экстремистском сообществе.

- В Думе планируют освободить Сергея Неверова от должности вице-спикера. Также внесены проекты постановления об освобождении Павла Завального от должности главы комитета по энергетике, Дмитрия Свищева - от должности руководителя комитета по спорту.

- НЛМК и ФАС подписали мировое соглашение об урегулировании спора по законности решения ФАС о наличии коллективного доминирования ("дело металлургов").

- Бытовой газ взорвался в магазине в краснодарском Апшеронске. Пострадали до 15 человек, находившихся на автобусной остановке, сообщили в экстренных службах.

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