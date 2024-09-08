Что произошло за день: воскресенье, 8 сентября

Умер Александр Масляков, в Воронежской области локализовали пожар после падения дрона, россияне завершили выступление на Паралимпиаде

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Умер Александр Масляков. Телеведущему, который вел КВН с 1964 года, было 82 года.

- Против рэпера-иноагента Моргенштерна возбуждено дело за уклонение от обязанностей иноагента. Как говорится в сообщении СКР, "следствием рассматривается вопрос об объявлении Моргенштерна в розыск". Между тем Роскомнадзор сообщил, что оштрафовал иноагентов за отсутствие маркировки в общей сложности на 1 млрд руб.

- МВД не зафиксировало нарушений, способных повлиять на итоги выборов в РФ. ЦИК России заявил о более чем 60 инцидентах с представителями партий, мешающих работе избирательных комиссий. В воскресенье избирательные участки на выборах различного уровня открылись в 83 регионах РФ.

- Локализован пожар, возникший после атаки БПЛА под Воронежем. Детонация продолжается, но происходит значительно реже, сообщил губернатор Александр Гусев.

- Аналитики подсчитали, что состояние Илона Маск может достичь триллиона долларов к 2027 году. Согласно расчетам, основатель бизнес-конгломерата Гаутам Адани станет вторым в мире триллионером в 2028 году.

- Россияне заработали 64 медали на Паралимпиаде-2024. В Играх приняли участие 88 россиян. Как и белорусы, они выступили под нейтральным флагом, их достижения в медальном зачете не учитывались.