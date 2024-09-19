Апелляция 3 октября возобновит рассмотрение дела об изъятии акций СМЗ у миноритариев

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Семнадцатый арбитражный апелляционный суд объявил перерыв в деле об истребовании акций ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Пермский край) до 3 октября, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Это процессуальное решение принято в связи с изменением состава суда и появлением новых доводов у сторон.

19 сентября стороны в очередной раз обменялись мнениями по существу рассматриваемого спора.

Представители прокуратуры указывали, что "Мосбиржа" и брокеры являются профессиональными участниками рынка ценных бумаг и при допуске акций к организованным торгам должны были проявить должную осмотрительность и убедиться в законности проведенной приватизации. Цель прокуратуры в этом деле - восстановить полный контроль над предприятием, отметил прокурор.

С доводом прокуратуры не согласился представитель "Мосбиржи", который отметил, что ни один из законов не возлагает на организатора торгов обязанность по проверке законности приватизации и не предоставляет прав на проведение такой проверки. Также представитель биржи в очередной раз подчеркнул, что покупатели акций на бирже не могут быть признаны недобросовестными.

Еще один из представителей биржи задал вопрос прокуратуре, каким образом должны быть решены вопросы о компенсации средств владельцам утраченных акций, если судебное решение останется в силе.

"В ином судебном порядке (. . .) Один из механизмов мы привели в своем отзыве - обращаться за компенсацией к лицу, допустившему нарушение", - ответил представитель прокуратуры.

Один из апеллянтов, бывший работник СМЗ Александр Чуб, купивший в 1990-е годы акции у Пермского областного фонда государственного имущества, отметил, что при приобретении у него не было обязанности "вникать в тонкости отношений между различными ветвями и уровнями власти".

"Более того, даже при желании я не имел доступа ко всем указам, постановлениям и письмам. У меня не было никаких оснований сомневаться в законности действий областных органов власти по проведению приватизации завода. Приватизация была официально объявлена и проводилась государством", - сказал Чуб, добавив, что именно государство получило от него деньги за приобретение пакета акций.

Как сообщалось, изначально апелляционные жалобы направили 40 физических лиц-миноритариев, но часть из них суд не принял к производству и вернул заявителям. В итоге к моменту рассмотрения жалоб в апелляционной инстанции заявителями являлись 32 физических лица, АО "Инвестиционная компания "Регион" (крупнейший миноритарий СМЗ, у него истребовано свыше 9,3 тыс. акций), депозитарии - банк "Открытие" (правопреемник ООО "Открытие брокер" и ООО "ОИнвест"), АО "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест", а также третьи лица - "Мосбиржа" и Центробанк.

В общей сложности к апелляционному обжалованию прибегли миноритарные владельцы свыше 10,8 тысячи акций, что составляет почти четверть от общего числа акций (около 41,7 тысячи штук), истребованных у миноритариев в пользу государства.

В предыдущих судебных процессах доводы апеллянтов в основном сводились к невозможности истребования акций в пользу государства в связи с тем, что активы приобретались на организованных торгах на бирже, акционеры являются добросовестными приобретателями, а срок исковой давности для заявления таких исковых требований пропущен прокуратурой.

"Мосбиржа", выступающая в этом деле как третье лицо и обжалующая решение суда первой инстанции, также поддержала доводы других апеллянтов. Представитель биржи отмечал, что добросовестность, в частности, предполагается, когда акционеры приобретают ценные бумаги на организованных торгах на бирже. Он также сослался на решение суда, по которому в 2022 году были истребованы крупные пакеты акций у четырех мажоритариев СМЗ. В нем, в том числе, говорится, что истребование этих пакетов уже обеспечивает защиту публично-правовых интересов государства.

В поддержку позиции "Мосбиржи" представители Банка России (третье лицо) также выступили за отмену решения суда первой инстанции, аргументируя это тем, что истребование в пользу России оспариваемых 10,6% акций у миноритариев СМЗ не влияет на обеспечение защиты интересов государства - это малая часть от всего уставного капитала.

В свою очередь прокуратура на прошлом судебном заседании отмечала, что приватизация предприятия в 1990-е годы прошла незаконно, а срок исковой давности, по мнению представителей, нужно исчислять "с даты подачи искового заявления".

"Если незаконность приватизации имела место по отношению ко всему предприятию, значит, все владельцы приобрели акции незаконно", - заявлял представитель прокуратуры.

В связи с этим прокуратура настаивала на законности принятого судом первой инстанции решения и просила апелляционный суд оставить его в силе.

Арбитражный суд Пермского края в марте 2024 года удовлетворил иск прокурора региона об истребовании в пользу государства оставшихся 10,6% акций СМЗ, принадлежащих около 2,3 тысячи миноритарным держателей.

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) выразила серьезную обеспокоенность решением суда первой инстанции, аргументируя это в частности тем, что миноритарии приобрели бумаги на организованных торгах в рамках обычного гражданского оборота. Ассоциация отмечала, что невозможность истребования от добросовестного приобретателя ценных бумаг, приобретенных на организованных торгах, является одним из определяющих правовых принципов, необходимых для функционирования и развития рынка ценных бумаг.

Кроме того, обеспокоенность прецедентами изъятия у инвесторов акций, приобретенных на бирже, выражала и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она отмечала, что ЦБ продолжит занимать активную позицию в этом деле.

Основные пакеты акций СМЗ (89,5%) по иску Генпрокуратуры были изъяты в пользу государства в 2022 году. Они принадлежали четырем крупным акционерам-физлицам: Сергею Кирпичеву (15,45%), Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%). Решение подтвердили апелляционная и кассационная инстанции.

В прошлом году президент подписал указ о передаче госкорпорации "Росатом" в качестве имущественного взноса пакета акций СМЗ, который перешел в федеральную собственность. В январе 2024 года распоряжение было выполнено.

СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (ниобиевую, танталовую, титановую и некоторую другую). Уставный капитал завода составляет 99 568 рублей, он состоит из 398 272 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля.