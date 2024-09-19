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Апелляция 3 октября возобновит рассмотрение дела об изъятии акций СМЗ у миноритариев

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Семнадцатый арбитражный апелляционный суд объявил перерыв в деле об истребовании акций ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Пермский край) до 3 октября, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Это процессуальное решение принято в связи с изменением состава суда и появлением новых доводов у сторон.

19 сентября стороны в очередной раз обменялись мнениями по существу рассматриваемого спора.

Представители прокуратуры указывали, что "Мосбиржа" и брокеры являются профессиональными участниками рынка ценных бумаг и при допуске акций к организованным торгам должны были проявить должную осмотрительность и убедиться в законности проведенной приватизации. Цель прокуратуры в этом деле - восстановить полный контроль над предприятием, отметил прокурор.

С доводом прокуратуры не согласился представитель "Мосбиржи", который отметил, что ни один из законов не возлагает на организатора торгов обязанность по проверке законности приватизации и не предоставляет прав на проведение такой проверки. Также представитель биржи в очередной раз подчеркнул, что покупатели акций на бирже не могут быть признаны недобросовестными.

Еще один из представителей биржи задал вопрос прокуратуре, каким образом должны быть решены вопросы о компенсации средств владельцам утраченных акций, если судебное решение останется в силе.

"В ином судебном порядке (. . .) Один из механизмов мы привели в своем отзыве - обращаться за компенсацией к лицу, допустившему нарушение", - ответил представитель прокуратуры.

Один из апеллянтов, бывший работник СМЗ Александр Чуб, купивший в 1990-е годы акции у Пермского областного фонда государственного имущества, отметил, что при приобретении у него не было обязанности "вникать в тонкости отношений между различными ветвями и уровнями власти".

"Более того, даже при желании я не имел доступа ко всем указам, постановлениям и письмам. У меня не было никаких оснований сомневаться в законности действий областных органов власти по проведению приватизации завода. Приватизация была официально объявлена и проводилась государством", - сказал Чуб, добавив, что именно государство получило от него деньги за приобретение пакета акций.

Как сообщалось, изначально апелляционные жалобы направили 40 физических лиц-миноритариев, но часть из них суд не принял к производству и вернул заявителям. В итоге к моменту рассмотрения жалоб в апелляционной инстанции заявителями являлись 32 физических лица, АО "Инвестиционная компания "Регион" (крупнейший миноритарий СМЗ, у него истребовано свыше 9,3 тыс. акций), депозитарии - банк "Открытие" (правопреемник ООО "Открытие брокер" и ООО "ОИнвест"), АО "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест", а также третьи лица - "Мосбиржа" и Центробанк.

В общей сложности к апелляционному обжалованию прибегли миноритарные владельцы свыше 10,8 тысячи акций, что составляет почти четверть от общего числа акций (около 41,7 тысячи штук), истребованных у миноритариев в пользу государства.

В предыдущих судебных процессах доводы апеллянтов в основном сводились к невозможности истребования акций в пользу государства в связи с тем, что активы приобретались на организованных торгах на бирже, акционеры являются добросовестными приобретателями, а срок исковой давности для заявления таких исковых требований пропущен прокуратурой.

"Мосбиржа", выступающая в этом деле как третье лицо и обжалующая решение суда первой инстанции, также поддержала доводы других апеллянтов. Представитель биржи отмечал, что добросовестность, в частности, предполагается, когда акционеры приобретают ценные бумаги на организованных торгах на бирже. Он также сослался на решение суда, по которому в 2022 году были истребованы крупные пакеты акций у четырех мажоритариев СМЗ. В нем, в том числе, говорится, что истребование этих пакетов уже обеспечивает защиту публично-правовых интересов государства.

В поддержку позиции "Мосбиржи" представители Банка России (третье лицо) также выступили за отмену решения суда первой инстанции, аргументируя это тем, что истребование в пользу России оспариваемых 10,6% акций у миноритариев СМЗ не влияет на обеспечение защиты интересов государства - это малая часть от всего уставного капитала.

В свою очередь прокуратура на прошлом судебном заседании отмечала, что приватизация предприятия в 1990-е годы прошла незаконно, а срок исковой давности, по мнению представителей, нужно исчислять "с даты подачи искового заявления".

"Если незаконность приватизации имела место по отношению ко всему предприятию, значит, все владельцы приобрели акции незаконно", - заявлял представитель прокуратуры.

В связи с этим прокуратура настаивала на законности принятого судом первой инстанции решения и просила апелляционный суд оставить его в силе.

Арбитражный суд Пермского края в марте 2024 года удовлетворил иск прокурора региона об истребовании в пользу государства оставшихся 10,6% акций СМЗ, принадлежащих около 2,3 тысячи миноритарным держателей.

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) выразила серьезную обеспокоенность решением суда первой инстанции, аргументируя это в частности тем, что миноритарии приобрели бумаги на организованных торгах в рамках обычного гражданского оборота. Ассоциация отмечала, что невозможность истребования от добросовестного приобретателя ценных бумаг, приобретенных на организованных торгах, является одним из определяющих правовых принципов, необходимых для функционирования и развития рынка ценных бумаг.

Кроме того, обеспокоенность прецедентами изъятия у инвесторов акций, приобретенных на бирже, выражала и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она отмечала, что ЦБ продолжит занимать активную позицию в этом деле.

Основные пакеты акций СМЗ (89,5%) по иску Генпрокуратуры были изъяты в пользу государства в 2022 году. Они принадлежали четырем крупным акционерам-физлицам: Сергею Кирпичеву (15,45%), Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%). Решение подтвердили апелляционная и кассационная инстанции.

В прошлом году президент подписал указ о передаче госкорпорации "Росатом" в качестве имущественного взноса пакета акций СМЗ, который перешел в федеральную собственность. В январе 2024 года распоряжение было выполнено.

СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (ниобиевую, танталовую, титановую и некоторую другую). Уставный капитал завода составляет 99 568 рублей, он состоит из 398 272 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля.

Мосбиржа НАУФОР Пермский край Соликамский магниевый завод СМЗ Эльвира Набиуллина Александр Чуб
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