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Квоты на импорт "недружественных" семян не выбраны полностью ни по одной позиции

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Действующая в 2024 году квота на импорт в Россию семян из недружественных стран не выбрана полностью ни по одной позиции, сообщила на деловом завтраке ТПП глава Минсельхоза Оксана Лут. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Это мера введена только в отношении поставок из недружественных стран. Ни по одной из позиций квота не была выбрана полностью", - сказала министр.

По ее словам, в 2024 году значительно растет применение российских семян, в том числе подсолнечника и сои. Увеличивается и использование отечественных семян сахарной свеклы, которые раньше практически полностью импортировали.

Правительство в июне 2023 года утвердило перечень семян сельхозкультур, в отношении которых могут вводиться количественные ограничения на ввоз из недружественных стран. Общая квота на этот год составляет 33,1 тысячи тонн. В частности, квота на импорт семян картофеля установлена в размере 16 тысяч тонн, ячменя - 0,6 тысячи тонн, кукурузы - 5 тысяч тонн, в том числе восковидной - 0,6 тысячи тонн, рапса (гибриды) - 2 тысячи тонн, подсолнечника (гибриды) - 7,5 тысяч тонн, сахарной свеклы (гибриды) - 2 тысячи тонн. На пшеницу, рожь, соевые бобы квота нулевая.

Размер квот рассчитан Минсельхозом исходя из потребностей российских семеноводов с учетом баланса отечественного производства, импорта и экспорта семян.

Квотировать импорт семян планируется и в 2025 году.

Минсельхоз Оксана Лут Правительство ТПП
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