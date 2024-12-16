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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:19

Что произошло за день: понедельник, 16 декабря

Новый пакет санкций ЕС, коллегия Минобороны РФ, вотум недоверия канцлеру ФРГ, обновление минимума года по индексу МосБиржи, заявление Асада об отъезде из Сирии

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЕС утвердил 15-й пакет санкций против России. Ограничения распространяются на 54 физлица и 30 юрлиц, а также на 52 судна из третьих стран, которые, по мнению Брюсселя, использовались для обхода санкций. В частности, в список попали медиаменеджер Тина Канделаки и политолог Тимофей Бордачев. Также ограничения введены против девелопера "ПИК" и авиакомпании "ЮТэйр".

- Российские войска владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения, за год освобождено 189 населенных пунктов, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны РФ. С начала года под контроль взяты почти 4,5 тыс. кв. км. территории, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов. По его словам, уровень расходов на оборону достиг 32,5% бюджета. Путин отметил, что Россия не может до бесконечности повышать расходы на оборону.

- В 2024 году контракты с Минобороны заключали больше 1000 россиян в день, сообщил президент Владимир Путин на коллегии министерства. Глава Минобороны Андрей Белоусов, в свою очередь, сообщил, что в 2024 году вооруженные силы было набрано более 427 тысяч военнослужащих.

- Бундестаг вынес вотум недоверия Олафу Шольцу. Канцлер ФРГ сам ранее призвал провести такое голосование, поскольку, по данным СМИ, это позволит ему провести досрочные выборы.

- Рынок акций РФ начал неделю с обновления минимума года по индексу МосБиржи. Снижение зафиксировано на фоне санкций и ожидаемого повышения ключевой ставки 20 декабря.

- Башар Асад заявил, что не планировал покидать Сирию и оставался в Дамаске до 8 декабря.

- Проезд по Московскому скоростному диаметру может стать платным из-за растущей загрузки, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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