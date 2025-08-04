Шесть стран доставили по воздуху продовольствие жителям сектора Газа

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - За последние несколько часов продовольствие жителям сектора Газа по воздуху доставили шесть стран, в том числе впервые присоединившаяся к гуманитарной акции Канада, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Всего на территорию анклава было сброшено 120 комплектов гуманитарной помощи с продовольствием. Кроме Канады в акции приняли участие ОАЭ, Иордания, Египет, Германия и Бельгия.

"Армия обороны Израиля продолжит работать над улучшением гуманитарной помощи в секторе Газа совместно с международным сообществом, одновременно опровергая ложные обвинения в целенаправленном голодании в Газе", - отмечается в сообщении.

Ранее в ООН заявили о "катастрофических и быстро ухудшающихся условиях в секторе Газа". В организации отметили, что кризисная ситуация, связанная с нехваткой продовольствия, становится все более напряженной.

23 июля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в секторе Газа наблюдается резкий рост числа смертей от недоедания. Данная информация стала поводом для резкой критики в адрес израильских властей со стороны европейских и арабских государств.

В ответ на критику 26 июля правительство Израиля о сотрудничестве с другими странами с целью доставки по воздуху продовольствия жителям Газы.

Армия Израиля отвергает обвинения в предумышленном создании голода в секторе. Ранее глава генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир отверг обвинения, будто в Газе наблюдается "предумышленный голод". По его словам, подобные заявления являются "преднамеренной, рассчитанной по времени, лживой попыткой обвинить ЦАХАЛ, этичную армию, в военных преступлениях".