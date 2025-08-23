Поиск

Что случилось этой ночью: суббота, 23 августа

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент РФ заявил о возможной работе с американскими партнерами по ресурсам Аляски и Арктики. Он рассказал об этом на встрече с сотрудниками "НОВАТЭК".

- Путин считает, что с приходом Трампа "замаячил свет в конце тоннеля" в налаживании отношений РФ и США. Он надеется, что лидерские качества Трампа позволят добиться дальнейшего прогресса.

- Трамп заявил, что через две недели ситуация с украинским урегулированием будет яснее. Он не исключил как новые антироссийские санкции, так и отказ от них.

- Шеф Пентагона уволил главу разведывательного управления. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

- Беспилотник упал около многоэтажки в Волгоградской области. Ранено три человека, включая ребенка.

