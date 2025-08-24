Поиск

Что случилось этой ночью: воскресенье, 24 августа

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Терминал НОВАТЭК в порту Усть-Луга загорелся после падения обломков БПЛА. Возле Курской АЭС сбит беспилотник, поврежден трансформатор. В Сызрани атаке дронов подверглось промпредприятие. В Брянске в результате атаки беспилотника поврежден многоквартиный дом.

- Минобороны РФ сообщило о нейтрализации в ночь на воскресенье 95 беспилотников ВСУ. Накануне российские военные перехватили и уничтожили 57 украинских БПЛА.

- Пентагон запрещает Украине бить ракетами ATACMS по целям на территории РФ, сообщает The Wall Street Journal. При этом, по данным газеты, администрация США одобрила поставку Киеву через шесть недель 3 тыс. 350 ракет воздушного базирования с ударными боеприпасами повышенной дальности (ERAM).

- Со стороны Южной Кореи открыли предупредительный огонь по военным КНДР. Около 30 военнослужащих Корейской народной армии пересекли демаркационную линию в районе, где проводили строительные и ремонтные работы, сообщает "Ренхап".

- Израильские танки вошли в еще один район города Газа - Сабра, сообщают ближневосточные СМИ. Ранее на этой неделе бронетехника Армии обороны Израиля была замечена в районе Зейтун.

- Группа из 10 туристов пропала в районе вулкана Баранского на острове Итуруп Большой Курильской гряды.

