Что случилось этой ночью: понедельник, 25 августа
Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- Более 8 тыс. гектаров леса горит в Якутии. В тушении задействованы 520 человек и 24 единицы техники.
- Найдена пропавшая на острове Итуруп туристическая группа. Всех десятерых эвакуируют вертолетом.
- Продажу бензина АИ-92 приостановили для жителей Курил. Весь запас объявили необходимым для спецтранспорта.
- Шесть человек погибли в результате израильских авиаударов по столице Йемена. Попадания пришлись по объектам близ президентского дворца, нефтяной компании и электростанции.
- Будапешт призывает Киев прекратить атаки на нефтепровод "Дружба". Соответствующее заявление сделал глава МИД Венгрии.
- Семь БПЛА сбито над Смоленской областью. Также было поражено два дрона, летевших на Москву.
- Корабли РФ и КНР завершили совместное патрулирование в центральной части Тихого океана. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.