Что случилось этой ночью: понедельник, 25 августа

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Более 8 тыс. гектаров леса горит в Якутии. В тушении задействованы 520 человек и 24 единицы техники.

- Найдена пропавшая на острове Итуруп туристическая группа. Всех десятерых эвакуируют вертолетом.

- Продажу бензина АИ-92 приостановили для жителей Курил. Весь запас объявили необходимым для спецтранспорта.

- Шесть человек погибли в результате израильских авиаударов по столице Йемена. Попадания пришлись по объектам близ президентского дворца, нефтяной компании и электростанции.

- Будапешт призывает Киев прекратить атаки на нефтепровод "Дружба". Соответствующее заявление сделал глава МИД Венгрии.

- Семь БПЛА сбито над Смоленской областью. Также было поражено два дрона, летевших на Москву.

- Корабли РФ и КНР завершили совместное патрулирование в центральной части Тихого океана. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

