Поиск

Что случилось этой ночью: среда, 27 августа

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп заявил о возможности "экономической войны" с Россией, добавив, что не хотел бы этого делать. Президент США не исключил введение пошлин, "которые будут очень затратными для России, Украины, кого-то еще".

- Штаты рассчитывают до конца года выйти на мирное решение конфликта на Украине, заявил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. По его словам, Вашингтон намерен в этот же срок завершить конфликт в секторе Газа.

- Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не уйдет в отставку на фоне угрозы политического кризиса. Правительству Франсуа Байру 8 сентября предстоит голосование по доверию в Национальном собрании.

- Крыша четырехэтажного жилого дома загорелась в Ростове-на-Дону в результате падения беспилотника. Пожар локализован на 250 кв. м, 15 жильцов эвакуированы.

- Российские военные перехватили и уничтожили за ночь 26 украинских БПЛА над Ростовской, Орловской, Белгородской, Брянской и Курской областями.

- МАГАТЭ возобновило работу на иранских ядерных объектах. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси сообщил, что инспекторы в первую очередь будут работать на тех объектах, которые не пострадали от израильских и американских бомбардировок.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США рассчитывают до конца года выйти на мирное решение конфликта на Украине

Макрон заявил, что не уйдет в отставку на фоне угрозы политического кризиса

Президент США заявил о возможности "экономической войны" с Россией

Президент США заявил о возможности "экономической войны" с Россией

Трамп не исключил введение пошлин против России, Украины

Что произошло за день: вторник, 26 августа

Макрон подтвердил право на роспуск парламента, несмотря на отсутствие желания

Макрон подтвердил право на роспуск парламента, несмотря на отсутствие желания

"Почта России" приостанавливает прием посылок с товарами в США из-за пошлин

"Почта России" приостанавливает прием посылок с товарами в США из-за пошлин

Туроператоры не получали жалоб от российских туристов на блокировку связи в Египте

Мерц пообещал усилить давление на Россию, если встреча Путина и Зеленского скоро не состоится

Мерц пообещал усилить давление на Россию, если встреча Путина и Зеленского скоро не состоится

Израиль отказался отвечать на предложение о перемирии в Газе, с которым согласился ХАМАС

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2360 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7031 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });