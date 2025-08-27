Что случилось этой ночью: среда, 27 августа

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп заявил о возможности "экономической войны" с Россией, добавив, что не хотел бы этого делать. Президент США не исключил введение пошлин, "которые будут очень затратными для России, Украины, кого-то еще".

- Штаты рассчитывают до конца года выйти на мирное решение конфликта на Украине, заявил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. По его словам, Вашингтон намерен в этот же срок завершить конфликт в секторе Газа.

- Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не уйдет в отставку на фоне угрозы политического кризиса. Правительству Франсуа Байру 8 сентября предстоит голосование по доверию в Национальном собрании.

- Крыша четырехэтажного жилого дома загорелась в Ростове-на-Дону в результате падения беспилотника. Пожар локализован на 250 кв. м, 15 жильцов эвакуированы.

- Российские военные перехватили и уничтожили за ночь 26 украинских БПЛА над Ростовской, Орловской, Белгородской, Брянской и Курской областями.

- МАГАТЭ возобновило работу на иранских ядерных объектах. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси сообщил, что инспекторы в первую очередь будут работать на тех объектах, которые не пострадали от израильских и американских бомбардировок.