Что случилось этой ночью: среда, 3 сентября

Военный парад в Пекине, ограничения работы аэропортов Волгограда, Саратова и Геленджика, задержка поездов южных направлений

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Пекине прошел военный парад, посвященный 80-й годовщине победы над японскими милитаристами и во Второй мировой войне. Его посетили президент РФ Владимир Путин, глава КНР Си Цзиньпин, лидер КНДР Ким Чен Ын, а также главы других стран.

- Дональд Трамп заявил, что ему стало известно о новых подробностях, которые связаны с украинским урегулированием. Американский лидер назвал их интересными.

- Москва выступает за формирование новой системы гарантий безопасности РФ и Украины, которая стала бы составной частью общей архитектуры безопасности в Евразии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас".

- "Московская биржа" и Минвостокразвития заключили соглашение о сотрудничестве по выпуску регионами Дальневосточного федерального округа и Арктики "народных" облигаций. В 2025 г. выпуск "народных" облигаций общим объемом более 2 млрд руб. на "Финуслугах" рассматривают Амурская и Магаданская области, а также город Якутск.

- Аэропорты Геленджика, Саратова и Волгограда приостанавливали работу в ночь на среду. К утру ограничения были сняты.

- Из-за падения БПЛА в районе ж/д станции в Ростовской области пропало напряжение в контактной сети, в пути задерживаются 26 поездов, сообщили утром в среду в РЖД.