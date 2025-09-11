Что случилось этой ночью: четверг, 11 сентября

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Американского консервативного активиста Чарли Кирка застрелили во время выступления в штате Юте. ФБР сообщило о задержании предполагаемого убийцы, после допроса он был отпущен. Президент США Дональд Трамп пообещал найти всех причастных к убийству. Трамп назвал Кирка "мучеником за правду и свободу", добавив, что его убийство - "мрачный момент для Америки".

- МВД Польши сообщило об обнаружении обломков 16 беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны накануне. Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Швеция направит в Польшу средства ПВО и авиацию, Нидерланды – ЗРК Patriot.

- В Конгрессе США инициировали законопроект, прекращающий всю торговлю с РФ. "После нападения на Польшу я рад возможности представить законопроект, который восстановит действие закона "Джексона-Вэника" в отношении России, прекращающего всю торговлю с ней", - сообщил член Палаты представителей Джо Уилсон.

- Трамп в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразил разочарование израильскими ударами по Катару. Трамп сказал Нетаньяху, что решение атаковать политических лидеров ХАМАС в катарской столице было неразумным, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

- Российские военные перехватили и уничтожили в ночь на четверг 17 беспилотников ВСУ над Воронежской, Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой и Тамбовской областями.