Поиск

Что случилось этой ночью: суббота, 27 сентября

СБ ООН отклонил проект резолюции об отсрочке санкций против Ирана, 12 стран создали коалицию для поддержки Палестины, "Бавария" победила "Вердер"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- СБ ООН отклонил российско-китайский проект резолюции об отсрочке восстановления санкций против Ирана. За предложение проголосовали четыре члена СБ ООН, против - девять, двое воздержались.

- Администрация Дональда Трампа подала в Верховный суд апелляцию с просьбой подтвердить конституционность его указа об отмене предоставления гражданства по праву рождения, ранее признанного неправомерным.

- Россия не будет присоединяться к направленным против КНДР заявлениям и документам. Так МИД РФ объяснил причины отказа от участия в 14-й Конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

- 12 стран объявили о создании коалиции для финансовой поддержки Палестинской национальной администрации (ПНА), ей пообещали выделить $170 млн, сообщила Le Figaro.

- ВСУ атаковали беспилотниками шесть районов Ростовской области. В результате произошло возгорание на оборудовании газораспределительной станции в Тарасовском районе. Огонь быстро потушили. За ночь над регионом сбили 27 БПЛА.

- "Бавария" победила "Вердер" в матче пятого тура чемпионата Германии по футболу. Голы забили Жонатан Та, Харри Кейн и Конрад Лаймер. Кейн достиг отметки в 100 голов за "Баварию".

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Администрация Трампа обратилась в Верховный суд по вопросу права на гражданство по рождению

Администрация Трампа обратилась в Верховный суд по вопросу права на гражданство по рождению

12 стран объявили о создании коалиции доноров для палестинской администрации

СБ ООН отклонил проект резолюции об отсрочке восстановления санкций против Ирана

СБ ООН отклонил проект резолюции об отсрочке восстановления санкций против Ирана

Гросси призвал все страны подписать договор о нераспространении ядерного оружия

Гросси призвал все страны подписать договор о нераспространении ядерного оружия

Иностранные инвесторы скупали акции США во II квартале рекордными темпами

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7246 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });