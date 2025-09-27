Что случилось этой ночью: суббота, 27 сентября

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- СБ ООН отклонил российско-китайский проект резолюции об отсрочке восстановления санкций против Ирана. За предложение проголосовали четыре члена СБ ООН, против - девять, двое воздержались.

- Администрация Дональда Трампа подала в Верховный суд апелляцию с просьбой подтвердить конституционность его указа об отмене предоставления гражданства по праву рождения, ранее признанного неправомерным.

- Россия не будет присоединяться к направленным против КНДР заявлениям и документам. Так МИД РФ объяснил причины отказа от участия в 14-й Конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

- 12 стран объявили о создании коалиции для финансовой поддержки Палестинской национальной администрации (ПНА), ей пообещали выделить $170 млн, сообщила Le Figaro.

- ВСУ атаковали беспилотниками шесть районов Ростовской области. В результате произошло возгорание на оборудовании газораспределительной станции в Тарасовском районе. Огонь быстро потушили. За ночь над регионом сбили 27 БПЛА.

- "Бавария" победила "Вердер" в матче пятого тура чемпионата Германии по футболу. Голы забили Жонатан Та, Харри Кейн и Конрад Лаймер. Кейн достиг отметки в 100 голов за "Баварию".