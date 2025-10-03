Что случилось этой ночью: пятница, 3 октября

Обрушение здания колледжа во Владивостоке, выступление Путина на "Валдае", приостановка работы аэропорта Мюнхена из-за БПЛА

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Здание учебного корпуса Промышленного колледжа энергетики и связи во Владивостоке частично обрушилось при проведении строительно-монтажных работ. В результате происшествия никто не пострадал. СК возбудил уголовное дело. Здание было введено в эксплуатацию в 1972 г. и не было признано аварийным.

- Попытки вытеснить российскую нефть с мирового рынка приведут к мгновенному росту цены до уровня выше $100 за баррель, заявил Владимир Путин в ходе заседания Валдайского клуба, комментируя предложения задерживать танкеры с российской нефтью. Ранее с такой инициативой выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

- Турция продолжит покупать газ в России, несмотря на призыв США отказаться от импорта российских энергоносителей, заявил министр энергетики Альпарслан Байрактар в интервью CNN Turk.

- Аэропорт Мюнхена с 22:18 (23:18 мск) 2 октября приостановил полеты в связи с обнаружением беспилотников в воздушном пространстве. В результате не смогли вылететь 17 рейсов. Приостановка затронула почти 3 тыс. пассажиров.

- Протесты в рамках дня профсоюзных действий во Франции собрали 195 тыс. участников, 24 тыс. человек приняли участие в акции в Париже, сообщило МВД. Требования протестующих были направлены против жестких экономических мер правительства.

- Белый дом уже составил список учреждений, штаты сотрудников которых подлежат сокращению, администрация уточняет некоторые детали увольнений, сообщил телеканал CNN со ссылкой на правительственных чиновников.