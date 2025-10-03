Поиск

Что случилось этой ночью: пятница, 3 октября

Обрушение здания колледжа во Владивостоке, выступление Путина на "Валдае", приостановка работы аэропорта Мюнхена из-за БПЛА

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Здание учебного корпуса Промышленного колледжа энергетики и связи во Владивостоке частично обрушилось при проведении строительно-монтажных работ. В результате происшествия никто не пострадал. СК возбудил уголовное дело. Здание было введено в эксплуатацию в 1972 г. и не было признано аварийным.

- Попытки вытеснить российскую нефть с мирового рынка приведут к мгновенному росту цены до уровня выше $100 за баррель, заявил Владимир Путин в ходе заседания Валдайского клуба, комментируя предложения задерживать танкеры с российской нефтью. Ранее с такой инициативой выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

- Турция продолжит покупать газ в России, несмотря на призыв США отказаться от импорта российских энергоносителей, заявил министр энергетики Альпарслан Байрактар в интервью CNN Turk.

- Аэропорт Мюнхена с 22:18 (23:18 мск) 2 октября приостановил полеты в связи с обнаружением беспилотников в воздушном пространстве. В результате не смогли вылететь 17 рейсов. Приостановка затронула почти 3 тыс. пассажиров.

- Протесты в рамках дня профсоюзных действий во Франции собрали 195 тыс. участников, 24 тыс. человек приняли участие в акции в Париже, сообщило МВД. Требования протестующих были направлены против жестких экономических мер правительства.

- Белый дом уже составил список учреждений, штаты сотрудников которых подлежат сокращению, администрация уточняет некоторые детали увольнений, сообщил телеканал CNN со ссылкой на правительственных чиновников.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Уолл-стрит завершила торги на рекордных максимумах, несмотря на шатдаун

Уолл-стрит завершила торги на рекордных максимумах, несмотря на шатдаун

Аэропорт Мюнхена приостановил работу из-за обнаружения беспилотников

Аэропорт Мюнхена приостановил работу из-за обнаружения беспилотников

Почти 200 тыс. человек приняли участие в протестах во Франции

Почти 200 тыс. человек приняли участие в протестах во Франции

Путин считает нагнетанием заявления о российских дронах в Европе

Военная операция на Украине

Путин сообщил о сентябрьских потерях ВСУ в количестве 44,7 тыс. человек

Песков заявил, что мирные усилия Трампа разбиваются о скалу европейского милитаризма

Полиция Манчестера установила личность напавшего на людей у синагоги

Венгрия не намерена участвовать в инициативах ЕС по использованию российских активов

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7274 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });