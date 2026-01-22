Министр экономики Франции призвал к бдительности и твердости перед лицом угроз США

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Отказ президента США Дональда Трампа от дополнительных пошлин для ряда стран ЕС из-за Гренландии - это первый хороший знак, но Европа должна сохранять бдительность, заявил RTL министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр.

"Главная характеристика президента Соединенных Штатов - непредсказуемость", - сказал он.

Несмотря на такой характер Трампа, отметил министр, к угрозам всегда следует относиться серьезно, проявляя при этом твердость.

"Реальность такова, что сегодня, в мире, где порой преобладает закон сильнейшего, твердость важна. Это не значит, что мы должны прекратить диалог, не значит, что мы должны перестать взаимодействовать. (...) Важно продолжать разговаривать, но при этом быть откровенными, искренними и твердыми", - считает Лескюр.

По его словам, отказ президента Трампа от пошлин - "это первый хороший знак, указывающий на правильное направление". "В основном, это то, к чему мы стремились", - добавил он.

Министр подчеркнул, что именно решительная реакция европейцев, особенно Франции, на угрозы привела к началу отступления Трампа. "Последние несколько дней показали, что лучше быть твердым и сдерживающим, чем слабым и сдаваться", - полагает Лескюр.

Президент США Трамп заявил накануне, что отказался от плана по введению в феврале пошлин в отношении ряда стран Европы, так как смог согласовать с генсеком НАТО Марком Рютте базу для дальнейших переговоров по теме Гренландии. По его словам, на встрече с Рютте в Давосе была сформирована "база для будущей сделки по Гренландии и в целом - по всей Арктике". "Это решение, если его удастся согласовать, будет отличным для США и всех стран НАТО", - заверил президент США.