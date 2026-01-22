Поиск

Дания заявила, что соглашение по Гренландии не ставит под сомнение суверенитет страны

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Соглашение по Гренландии, над которым сейчас работают США и НАТО, не ставит под сомнение суверенитет Дании, сообщила в четверг глава датского правительства Метте Фредриксен.

"В НАТО знают позицию Дании. Мы можем обсуждать все, что касается политики – безопасность, инвестиции, экономику. Но наш суверенитет мы не обсуждаем. Решения по вопросам, касающимся Дании и Гренландии, могут принимать лишь Дания и Гренландия", - цитирует выдержку из коммюнике Фредриксен агентство EFE.

По ее словам, власти Дании находятся в прямом диалоге с НАТО по всем проблемам, касающимся Гренландии.

"Обеспечение безопасности в Арктике – это задача всей НАТО, поэтому совершенно естественно, что это обсуждается между генсеком НАТО и президентом США. Дания в течение длительного времени работает ради того, чтобы НАТО усиливала роль в Арктике", - отметила Фредриксен.

"Дания намерена продолжать поддерживать конструктивный диалог с союзниками по вопросам укрепления безопасности в Арктике, в том числе и с помощью системы противоракетной обороны "Золотой купол", но при условии, что это будет происходить с уважением к нашей территориальной целостности", - подчеркнула премьер-министр Дании.

Дания Гренландия НАТО США Метте Фредриксен
