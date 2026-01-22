В Европе сомневаются в окончательном выборе Трампа в пользу дипломатии с Гренландией

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В странах Европы не уверены, что президент США Дональд Трамп действительно отныне будет действовать только дипломатическими средствами в отношении Гренландии, а не прибегнет в итоге к более жесткому подходу, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По их словам, поворот Трампа от военной интервенции в Гренландии к компромиссу при посредничестве НАТО оставил европейские страны в раздумьях по поводу того, а закончилась ли кампания давления США для получения этой арктической территории, и можно ли вообще доверять слову Трампа.

"Со всей очевидностью, он неустойчив. Трамп может завтра решить, что все страны ЕС получат пошлины. Он может решить, что в данный момент нормально использовать силу и вторгнуться в Гренландию. Я надеюсь, что лидеры стран ЕС не клюнут на все это", - сказал неназванный чиновник Евросоюза.

По его словам, Трамп умеет приспосабливаться к обстоятельствам, и это опасно для единства ЕС, поскольку президент США может апеллировать к разным точкам зрения, существующим в союзе.

FT добавляет, что люди, занимающиеся трансатлантическими отношениям, высказывают опасения, что Европа редко проявляет единодушие, а Трамп может воспользоваться любыми разногласиями.

Еще три чиновника из ЕС рассказали FT, что неожиданная смена позиции Трампа резко изменила ситуацию с планируемым саммитом ЕС, на котором рассчитывали объединить усилия союза для противостояния США по Гренландии.

Ранее Трамп заявил, что отказался от плана по введению в феврале пошлин для отдельных стран Европы, так как смог согласовать с генсеком НАТО Марком Рютте базу для дальнейших переговоров по теме Гренландии. Он пообещал не применять силу для установления контроля над Гренландией. Однако глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что США все еще представляют угрозу для Гренландии.