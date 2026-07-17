Демократы критикуют заявления Трампа о вмешательстве других стран в выборы США

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Представители Демократической партии раскритиковали заявления американского президента Дональда Трампа о вмешательстве иностранных государств в выборы в США.

"Трамп хочет, чтобы вы потеряли веру в избирательную систему нашей страны и не участвовали в промежуточных выборах", - написала в соцсети X бывший вице-президент США Камала Харрис.

"Давайте кое-что проясним. В Америке народ выбирает своих лидеров, а не наоборот. Демократы сделают все возможное, чтобы каждый американский избиратель мог голосовать свободно, без каких-либо препятствий или вмешательства со стороны Дональда Трампа", - написал в соцсети лидер демократического меньшинства в американском Сенате Чак Шумер.

"По логике Трампа, если он побеждает на выборах, значит они были честными. Если нет, то их фальсифицировали (...). Единственная причина, по которой Трамп заявляет о фальсификации выборов, - отвлечь внимание от того, что он так и не смог сделать жизнь американского народа лучше", - заявил сенатор-демократ от штата Аризона Марк Келли в соцсети X.

Трамп в обращении к согражданам обвинил Китай в неоднократных попытках оказать влияние на результаты выборов в США. "В 2018 году Китай старался повлиять на промежуточные выборы, в 2020 году - на президентские", - заявил он.

В посольстве КНР в Вашингтоне сообщили, что Пекин никогда не пытался повлиять на результаты выборов. "Китай в этом не заинтересован и никогда не вмешивался в выборы в США", - отметил представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что получил данные о том, что сотрудники американских разведслужб скрывали от руководства США информацию, указывавшую на иностранное вмешательство в американские выборы.