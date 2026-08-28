Дело католикоса Гарегина Второго рассмотрит суд в Ереване

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Судья суда первой инстанции Армавирской области Армении Серж Рушанян направил дело против католикоса всех армян Гарегина Второго и шести епископов в уголовный суд первой инстанции Еревана.

"В деле не указано, где именно католикос всех армян совершил предполагаемое правонарушение, и рассмотрение дела в суде Армавирской области может привести к последствиям для меня. Принимаю решение направить рассмотрение дела в уголовный суд первой инстанции Еревана. Если там будет принято решение о возвращении дела, то я готов его рассмотреть", - сказал Рушанян на заседании суда.

Адвокат священнослужителей Ара Зограбян заявил: общеизвестно, что католикос осуществляет свою каноническую власть в Первопрестольном Св.Эчмиадзине, который находится в городе Эчмиадзин Армавирской области.

Гарегин Второй и епископы не принимали участия в заседании суда.

Ранее Зограбян заявлял, что Конституция и законы Армении устанавливают для государства не только требование всеобщего нейтралитета, но и прямое обязательство не вмешиваться в сферу внутреннего управления и канонической жизни Армянской апостольской Святой церкви.

"Следовательно, государство не может решать, может ли конкретное лицо, независимо от решения высшей канонической власти Церкви, продолжать считаться епископом или нет. Когда государство связывает полномочия Церкви с препятствованием исполнения судебного акта, оно оставляет за собой право принимать окончательное решение о духовном статусе. Иными словами, государство вмешивается и превращает в предмет обсуждения само содержание духовного авторитета. Это прямой пример запрещенного вмешательства. В данном случае степень вмешательства еще выше, поскольку применяется угроза уголовной ответственности", - отметил Зограбян.

Гарегин Второй и шесть членов Верховного духовного совета 7 августа предстали перед судом впервые в истории Армении и армянской церкви.

В феврале 2026 года Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело против католикоса. Ему запрещен выезд из страны. Уголовное дело возбуждено по обвинению в препятствовании исполнению судебного акта, связанного с бывшим священнослужителем Арманом Сарояном.

Сароян, присоединившийся к антицерковной кампании премьер-министра Армении Никола Пашиняна, был освобожден от должности главы одной из епархий в стране распоряжением католикоса, а решением Высшего духовного совета он был лишен епископского сана. Сароян подал в суд иск о восстановлении в должности, судебные приставы запретили Армянской церкви препятствовать его деятельности, а в Следственном комитете было возбуждено уголовное дело по факту неисполнения судебного акта.

Пашинян заявлял о необходимости отречения от престола католикоса всех армян Гарегина Второго, считая его угрозой безопасности страны. Он заявлял, что Католикос всех армян лишен сана и захватил патриарший престол, нарушил обет безбрачия и должен объяснить общественности, почему у него есть жена и дети. Представители возглавляемой Пашиняном правящей партии "Гражданский договор" отказываются признавать Гарегина Второго в качестве католикоса и называют его мирским именем - Ктрич Нерсисян.