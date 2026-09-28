Министры обороны стран ЕС обсудили финансирование оборонных расходов Украины

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас сообщила, что на состоявшемся в Брюсселе заседании Совета ЕС по иностранным делам в формате министров обороны поднимались вопросы, связанные с финансированием Украины.

"Сегодня многие призывали к досрочному выделению части средств из кредитного пакета в 90 млрд евро, запланированного на 2027 год. Украина также может получить до 20 млрд евро из оставшихся средств инициативы по обеспечению безопасности и обороны (Safe Defense Initiative), предназначенных для подготовки кадров", - заявила глава европейской дипломатии на пресс-конференции после министерского совещания.

Она также напомнила, что на прошлой неделе страны Евросоюза согласовали распределение средств для Украины из Европейского фонда мира.

Страны Евросоюза согласовали порядок распределения для Украины средств Европейского фонда мира в размере 6,6 млрд евро. Этот фонд стал одним из ключевых инструментов оказания помощи со стороны ЕС, сказала глава дипломатии Евросоюза.

"Ранее в этом году я предложила профинансировать модернизацию двух учебных центров на Украине, и я хочу поблагодарить Нидерланды за вклад, о котором было объявлено сегодня. Благодаря этой поддержке - а также помощи со стороны Германии, Ирландии, Дании и Люксембурга - мы теперь можем продвигаться вперед в работе над этими учебными центрами", - добавила Каллас.

Она подчеркнула, что "Европе нужны решительные перемены в том, что касается масштабов и темпов инвестиций в оборону, развития военного потенциала, внедрения инноваций и наращивания промышленных мощностей", чтобы достичь целей, намеченных на 2030 год.

Каллас объявила, что на следующем этапе она намерена обсуждать с государствами-членами вопрос пополнения Европейского фонда мира новыми средствами.