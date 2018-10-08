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Оппозиция Сирии завершила вывод тяжелой техники из Идлиба

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Сирийские оппозиционные группировки завершили вывод тяжелой техники из Идлиба, сообщает агентство "Анадолу" в понедельник.

"В соответствии с договоренностями России и Турции по Идлибу, отряды умеренной оппозиции и противники режима Асада завершили вывод тяжелой техники из демилитаризованной зоны на северо-западе Сирии", - говорится в твиттере агентства без указания источника сведений.

Договоренность о создании демилитаризованной зоны в Идлибе была достигнута президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в середине сентября на переговорах в Сочи. Ожидается, что она будет создана к 15 октября. Контроль на месте будут осуществлять совместно турецкие и российские военные.

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Теги: Сирия, Идлиб

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