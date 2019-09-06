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Что случилось этой ночью: пятница, 6 сентября

Обвинение задержанному в Италии россиянину, десятки жертв урагана "Дориан" и обыски в ФБК

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

Минюст США обвинил сотрудника "дочки" Ростеха в краже коммерческой тайны. По версии американских властей, задержанный в Италии Александр Коршунов и итальянец Маурицио Паоло Бьянки устраивали консультации с сотрудниками итальянского дочернего предприятия GE Aviation, которые "изложили свои рекомендации" по конструкции редуктора для реактивного двигателя ПД-14 и раскрыли таким образом коммерческую тайну. Теперь россиянину в США грозит до десяти лет тюрьмы. Посольство РФ в свою очередь потребовало от Вашингтона отозвать запрос на экстрадицию Коршунова в США.

Число жертв урагана "Дориан" на Багамах достигло 30. При этом власти Багамских островов заявили, что это число может значительно вырасти, поскольку еще до тысячи человек в настоящее время считаются пропавшими без вести. Береговая охрана США в свою очередь сообщила, что им удалось спасти 201 человека на Багамах.

В офисе Фонда борьбы с коррупцией прошли обыски. По словам основателя ФБК Алексея Навального, накануне вечером к ним ворвались сотрудники ОМОНа в масках. Ночью юрист фонда Любовь Соболь сообщила, что обыск завершен и все сотрудники ФБК на свободе, но в офисе "все вынесено, перевернуто, выворочено".

В Москве внедрят технологию распознавания лиц на массовых мероприятиях. Сначала видеонаблюдение планируется сделать систематическим, а затем дополнить систему технологией распознавания лиц. Столичные власти рассчитывают, что это позволит эффективнее находить правонарушителей и сделает массовые мероприятия безопаснее и популярнее у москвичей. Однако эксперты считают, что распознавание лиц может нарушать права граждан.

"Маша и Медведь" выйдут в британский прокат. Полнометражный мультфильм покажут в 89 британских и ирландских кинотеатрах сети Vue Entertainment. Ожидается, что прокат начнется с 20 сентября и продлится не менее четырех недель.

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