Что случилось этой ночью: суббота, 21 сентября

Новые подробности о звонке Трампа Зеленскому, нападение активистов SERB на "Театр.doc" и несостоявшийся штурм "Зоны 51"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп во время звонка восемь раз просил Зеленского сотрудничать с его адвокатом. Как утверждают источники The Wall Street Journal, президент США djа время июльского телефонного разговора с украинским коллегой активно призывал его помочь в расследовании против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена - Хантера Байдена, входившего в совет директоров украинской газодобывающей компании Burisma. Джо Байден, являющийся потенциальным соперником Трампа на выборах в 2020 году, потребовал от президента США опубликовать стенограмму разговора с Зеленским.

- Активисты SERB забросали стаканчиками с пахучей жидкостью зрителей "Театра.doc". После спектакля о войне в Донбассе они ворвались в театр через пожарный вход и кинули в зал несколько стаканчиков с жидкостью с резким запахом. В театр вызвали полицию. Сорвать спектакль активистам SERB не удалось.

- Якутского шамана отправили под подписку о невыезде. Против Александра Габышева, который шел в Москву, чтобы "изгнать Путина", возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Эксперты обнаружили в его словах "публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента РФ". Суд избрал Габышеву меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

- США перебрасывают дополнительные войска на Ближний Восток после атаки на Saudi Aramco. Такое решение президент США Дональд Трамп принял в ответ на запросы Саудовской Аравии и ОАЭ о подкреплении. Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд заверил, что речь не пойдет об отправке "тысяч" военнослужащих. План переброски войск он обещал представить на следующей неделе.

- Штурм "Зоны 51" не состоялся. Несколько десятков человек собрались у ворот секретной базы ВВС США в Неваде, где американские военные якобы проводят эксперименты над инопланетянами. У входа на базу были задержаны мужчина и женщина, но ее уже отпустили. При этом большинство людей отправились не к самой "Зоне 51", а на фестиваль Alienstock. Там собрались около 2 тысяч человек. Инопланетян собравшиеся на штурм так и не обнаружили.