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Что случилось этой ночью: вторник, 17 декабря

Приостановка производства Boeing 737 MAX, улучшение отношения россиян к ЕС и США, включение "Дылды" Балагова в шорт-лист "Оскара"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Boeing с января временно остановит сборку самолетов 737 MAX. У компании продолжаются проблемы с получением разрешений на эксплуатацию от регуляторов после двух катастроф этого лайнера в Индонезии и Эфиопии, в которых погибли 346 человек. Сроки возобновления производства компания не указала.

- Falcon 9 стартовала с авиабазы на мысе Канаверал. Ракета-носитель успешно вывела на орбиту японско-сингапурский спутник связи JCSat-18/Kacific-1. Первая многоразовая ступень Falcon 9 после запуска совершила успешную посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You, но "поймать" обтекатель ракеты спасательным судам SpaceX не удалось.

- В доме многодетной семьи под Петербургом обнаружили склад оружия. По словам очевидцев, оттуда вывели восьмерых детей. Хозяина дома, где был найден арсенал, подозревают в изнасиловании 13-летней дочери. 46-летний мужчина задержан. Возбуждено дело по статье "изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста".

- Россия заняла 81-е место в рейтинге гендерного равенства ВЭФ, уступив Никарагуа и Руанде. Годом ранее РФ располагалась в Global Gender Gap Index на шесть строчек выше - на 75-м месте. Согласно докладу, у России практически идеальные показатели в образовании и медицине, но в политике - лишь 122-е место в мире.

- Россиян, которые хорошо относятся к США и ЕС, стало вдвое больше с 2018 года. Доля тех, кто хорошо относится к Соединенным Штатам, увеличилась с 20% до 47%, к Евросоюзу - с 28% до 52%. Также большинство опрошенных (72%) сообщили о своем хорошем отношении к Китаю.

- "Дылда" Кантемира Балагова попала в шорт-лист премии "Оскар". Помимо российской картины на премию американской киноакадемии в номинации "Лучший иностранный фильм" претендуют еще девять фильмов, в том числе "Боль и слава" Педро Альмодовара и "Паразиты" Пон Чжун Хо. Также в шорт-лист "Оскара" попал короткометражный мультфильм российского режиссера Константина Бронзита "Он не может жить без космоса".

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