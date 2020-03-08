Что случилось этой ночью: воскресенье, 8 марта

"Нефтяная война" Саудовской Аравии, коронавирусный карантин для четверти итальянцев, убийство подростка в Петербурге

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Саудовская Аравия намерена нарастить нефтедобычу до 10-12 млн б/с после срыва сделки ОПЕК+. Кроме того, Эр-Рияд решил снизиить официальную цену на свою нефть на 6-8 долларов за баррель, чтобы вернуть участников сделки за стол переговоров.

- В Петербурге у квартиры судьи нашли тело подростка с огнестрельным ранением головы. В убийстве подозревают сына судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции. Спецназ готовился брать квартиру штурмом, но внутри никого не оказалось. Возбуждено уголовное дело.

- Итальянский премьер запретил въезд и выезд в Ломбардию и еще 14 провинций. Также запрещено перемещаться внутри этих территорий. Карантинные меры вводятся на период с 8 марта по 3 апреля и затронут четверть населения страны. Все массовые мероприятия запрещены, рестораны и бары могут работать, если обеспечат минимальное расстояние между посетителями минимум в метр. В Италии подтверждено более 5 тысяч случаев COVID-19, свыше 230 человек скончались.

- Коронавирусом во всем мире заразились 105 тысяч человек, более 80 тысяч - в Китае. При этом в КНР за сутки выявлено только 44 новых больных, в то время как в Южной Корее - 367, в Италии - более тысячи. В американском штате Нью-Йорк из-за роста числа случаев COVID-19 введено чрезвычайное положение. Всего в США выявлено свыше 400 заразившихся коронавирусом.

- Комиссия британского парламента проверит, кто оплатил карибские каникулы Бориса Джонсона. Британский премьер заявлял, что за виллу на Карибских островах, на которой он со своей невестой провел рождественские каникулы, заплатил донор Консервативной партии Дэвид Росс, однако тот впоследствии опроверг слова Джонсона.