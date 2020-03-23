ЦИК Абхазии объявил Бжанию победителем на президентских выборах

Бывший лидер оппозиции набрал около 56% голосов в первом туре

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Абхазии лидер оппозиции, депутат парламента непризнанной республики Аслан Бжания выиграл повторные президентские выборы, набрав чуть больше 56% голосов. Об этом сообщили в Центризбиркоме республики. Подсчет бюллетеней на выборах завершен.

Бывший министр экономики Адгур Ардзинба получил 35,40% голосов, бывший глава МВД Леонид Дзяпшба - немногим больше 2%.

Победителем на выборах считается кандидат, набравший в первом туре больше половины голосов. Ардзинба еще в воскресенье поздравил Бжанию с избранием.

Предыдущие президентские выборы прошли в Абхазии в сентябре, их во втором туре выиграл тогдашний глава республики Рауль Хаджимба. Бжания хотел в них участвовать, но в апреле 2019 года у него резко ухудшилось состояние здоровья, его отправили лечиться в Москву, а в июне - в Германию. Представители оппозиции утверждали, что Бжанию отравили, чтобы не допустить его участия в выборах.

Итоги президентских выборов оппозиция не признала. Конституционный суд Абхазии признал выборы не состоявшимися. В январе 2020 года Хаджимба на фоне протестов оппозиции сложил с себя полномочия президента, а ЦИК Абхазии назначил повторные президентские выборы на 22 марта.

В начале марта Бжания попал в больницу Краснодара при возвращении из Москвы в Сухум. Предположительно, его болезнь вызвана побочными эффектами некоего лекарства. Врачи вводили его в медикаментозную кому.