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Что случилось этой ночью: пятница, 27 марта

Новые меры по борьбе с коронавирусом в России и первое место США по числу заболевших COVID-19

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В России временно закроют санатории, курорты и заведения общепита. Соответствующее поручение отдал российский премьер Михаил Мишустин. Заведения, которые не обеспечивают дистанционную торговлю, будут закрыты всю нерабочую неделю - по 5 апреля. Курорты, санатории, а также детские лагеря не будут принимать отдыхающих и бронировать места до 1 июня. Кроме того, российский премьер поручил регионам рекомендовать гражданам отказаться от поездок, в том числе с целью отдыха и туризма.

- В семи российских регионах пройдут военные учения по борьбе с коронавирусом. В учениях по локализации вирусных инфекций будут задействованы, в том числе, подразделения ВКС и РВСН. Кроме того, российская военная полиция провела на западе страны учения по контролю за соблюдением карантина с помощью беспилотников и систем видеонаблюдения.

- США вышли на первое место в мире по числу заболевших COVID-19, обогнав Китай и Италию. В Соединенных Штатах выявлено 83 507 инфицированных, в Китае - 81 782, в Италии - 80 589 случаев. При этом больше всего умерших по-прежнему в Италии - 8 215 человек, в Китае - 3 291, в США - 1 209. Между тем, накануне вечером общее число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило полмиллиона.

- S&P подтвердило рейтинг России на уровне "ВВВ-" со стабильным прогнозом. Долгосрочный рейтинг России по обязательствам в национальной валюте подтвержден на уровне "BBB/стабильный", краткосрочный рейтинг в иностранной валюте - "A-3", в национальной валюте - "A-2", говорится в пресс-релизе агентства.

- В РПЦ заявили, что запрет петербургских властей на посещение храмов противоречит Конституции. В Московской патриархии напомнили, что свобода совести - одно из неотъемлемых прав человека и гражданина. При этом Санкт-Петербургская епархия епархия сообщила, что храмы продолжат исполнять "пастырский долг духовенства", несмотря на запрет.

- Семь человек погибли в результате пожара в Екатеринбурге. Еще одна женщина пострадала. В МВД считают поджог двухэтажного деревянного барака одной из основных версий произошедшего.

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